«Народный фронт» призывает Раду принять закон о защите информсуверенитета Украины

Об этом заявила заместитель председателя фракции, председатель профильного комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар на Согласительном совете.

Она отметила, что законопроект также содержит норму о запрете информационного продукта, который направлен на популяризацию государства-агрессора.

«И это абсолютно норма, потому что сегодня украинское общество возмущено присутствием в эфире сериалов, которые прославляют «доблестное русское войско» в то время, как от него гибнут украинские граждане», - отметила Виктория Сюмар.

По ее словам, документ также предусматривает предоставление дополнительных полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания в контексте взыскания штрафов, что позволит регулятору действовать более эффективно.

«За год Украинское государство не удосужилось даже запретить российские телеканалы, потому что у нас сегодня действует временный судебный запрет», - пояснила председатель парламентского комитета.

Виктория Сюмар выразила надежду, что Верховная Рада сможет принять данный законопроект и «показать, что мы можем эффективно действовать как парламент, что это - парламент Украины, а не парламент, который представляет здесь интересы пророссийских олигархов».