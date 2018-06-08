Вехи недели. Обострение на Донбассе, всплеск парламентаризма и крушение надежд в Минске

Продолжавшееся не один день сосредоточение техники и вооружения на территории сепаратистских «республик» нашло свое продолжение в активизации боевых действий. Боевики и российские военные решили не ждать весны и попытались замкнуть украинские войска в Дебальцевский котел. Информация из эпицентра боев приходит разрозненная и противоречивая, но объективных подтверждений громко рекламируемых российскими СМИ успехов сепаратистов нет. Украинская информационная машина продолжает действовать неповоротливо и нерасторопно, порой только усиливая волны паники, распространяемые провокаторами в глубоком тылу.

Ряд народных депутатов, опирающихся на десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, разыгрывают из себя наполеонов двадцать первого века в виртуальном формате. Наряду с этим очевидно, что украинские военные не только научились воевать, но и освоили приемы борьбы с паникой. Думаю, ряду парламентариев пришлось не по вкусу заявление министра обороны Степана Полторака о несовместимости статусов комбата и нардепа, но принцип единоначалия в армии является ключевым даже в демократической стране. Поэтому предположения о создании параллельного Генерального штаба являются даже более вредными, чем паникерские страдания.

Правительство приняло решение ввести на Донбассе режим чрезвычайной ситуации, асимметрично ответив на призывы ряда политиков к введению военного положения. По крайней мере, гражданские и военные власти получили больше возможностей для сотрудничества. С начала февраля военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, будут получать тысячу гривен в сутки, внушительные премии предусмотрены и за уничтожение вражеской боевой техники. Такой подход должен подстегнуть процесс мобилизации, пробуксовывающий в отдельных регионах. Не лишним будет напомнить, что срыв мобилизации в Украине – одна из задач российского руководства.

Не остается в стороне от происходящего и Верховная Рада. По согласованию с президентом парламентарии признали Россию государством-агрессором, пусть и в формате политического заявления. Зато процедура признания террористических организаций уже в ближайшее время может обрести реальные формы. Не менее важно и выведение из-под люстрации ряда армейских генералов, опыт которых может пригодиться стране. Группа украинских законодателей на «отлично» отработала в ПАСЕ, где добилась принятия адекватной резолюции по гуманитарной ситуации в Украине.

Долгожданная попытка провести переговоры в Минске обернулась пшиком. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли в столицу Беларуси с ультимативными требованиями к украинской стороне, которые никто не собирался выполнять. В итоге разговора не получилось, и даже в ОБСЕ признали, что Денис Пушилин и Владислав Дейнего не были готовы к диалогу. Судя по всему, минский формат переговоров исчерпывает себя, во многом – благодаря полной дискредитации самопровозглашенных переговорщиков от сепаратистов.

Нельзя пройти мимо важного аспекта. Европейский банк реконструкции и развития полагает, что у украинской власти осталось всего несколько месяцев для реальных реформ. ЕБРР вторит Джеффри Пайетт, рассыпавшийся в комплиментах кадровому составу Кабинета Министров, но подчеркнувший, что необходимы реальные изменения, а не красивые декларации. Похоже, представителям власти пора научиться выступать единой командой и принимать непопулярные, но логичные меры, увеличивать степень собственного самопожертвования и не игнорировать необходимость коммуникации с согражданами. Судьба Украины сегодня решается не только в боях на Донбассе, она зависит от решимости обитателей высоких киевских кабинетов.