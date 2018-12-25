"Народный фронт" на выборах в ОТГ получил представительство в большинстве областей

Самый лучший результат партия продемонстрировала в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Партия "Народный фронт" на выборах объединенных территориальных громад, которые состоялись в воскресенье, получит представительство в большинстве областей Украины.

Местными организациями Политической партии "Народный фронт" были выдвинуты 247 кандидатов в состав советов 34 ОТГ, а также кандидатов на должности поселковых и городских голов.

По предварительному подсчету голосов, партия получила представительство в Мироновском городском совете (Киевская обл.), Чудновском горсовете (Житомирская обл.), Монастыриском горсовете (Тернопольская обл.), Хотинском горсовете (Черновицкая область).

Также представители "Народного фронта" были избраны в поселковые советы в Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях.

Кроме того, кандидаты от партии прошли в сельские советы Ровенской, Черкасской и Черновицкой областей.

Самый лучший результат партия продемонстрировала в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Так, по предварительному подсчету голосов, на выборах в Чагорский сельский совет Черновицкой области кандидаты от "Народного фронта" получили 10 мандатов (38,46% от состава совета), в Выгодской поселковый совет Ивано-Франковской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета), в Корнинский сельский совет Ривненской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета).

Как известно, 23 декабря 2018 года в объединенных территориальных громадах в 13 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.