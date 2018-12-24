Еще двое украинских моряков, удерживаемых Россией, назвали себя военнопленными - Полозов

Двое украинских военных моряков с захваченного 25 ноября Россией буксира "Яны Капу" Юрий Будзило и Андрей Шевченко заявили, что являются военнопленными.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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"В ходе следственных действий Юрий Будзило заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался", - написал Полозов.

Он также сообщил, что в начале следственных действий адвокату Азаматову была предоставлена возможность пообщаться с Будзило.

"Чувствует Юрий себя хорошо, настроение хорошее. Сообщил, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли. Пока нужды ни в чем нет", - написал Полозов.

"Адвокат Азаматов предупредил Будзило о попытках разработки оперативниками ФСБ украинских моряков с целью оказать давление и заставить признать вину, а также о фактах привлечения ими других заключенных для этих целей", - добавил Полозов.

Он также сообщил, что адвокаты команды защиты военнопленных украинских моряков Железняк и Окушко встретились с моряком Шевченко, и им также была предоставлена возможность пообщаться с подзащитным наедине перед началом следственных действий.

"Андрей Шевченко в хорошем настроении, жалоб на здоровье не высказывал, список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передан волонтерам. На его счету в СИЗО средства есть", - написал адвокат.

Полозов отметил, что отдельно адвокаты предупредили Шевченко о психологической обработке оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки", когда оперативники используют других заключенных для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».