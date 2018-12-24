Киев подарил Москве повод утверждать, что Крым – российский - генерал

Экс-глава разведки считает, что отменять надо было лишь те позиции договора о "дружбе", которые невыгодны Украине.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией играет на руку России.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и военный эксперт Николай Маломуж во время чата на "Главреде".

"Пока мы просто политически прекращаем действие этого договора. А хотелось бы понимать и перспективы", – отметил он.

Маломуж заявил, что пошел другим путем: отменил бы только те позиции данного договора, которые невыгодны Украине. В первую очередь, это бы касалось самого названия договора: там нецелесообразно слово "дружба".

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"Те положения, которые являются выгодными Украине, не стоило отменять. То есть я говорю о частичной денонсации. В свое время мы готовили это соглашение (президент Украины, наш МИД и т.д.), и тогда ставился вопрос о четком определении границ нашего государства, включая Крым. Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, РФ очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса. Это позволит России утверждать, что Крым принадлежит ей, что нет четко определенных границ, нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым – украинский", – пояснил экс-глава разведки.

Кроме того, можно ожидать, что Россия будет манипулировать не только в вопросах Крыма, но и в вопросах Донецка, Луганска и других регионов, добавил он.

"Считаю, что такого нельзя допускать. Понятно, что Украина этого и не допустит, но основания для юридических манипуляций, в том числе на международном уровне, у России теперь будут, и это точно случится", – уверен эксперт.

Поэтому, исходя из политической конъюнктуры, этот договор нельзя было отменять полностью, заявил Маломуж: "Надо было отменить невыгодные для Украины положения. И, наверное, те положения, которые закрепляли границы, статус, украинские территории, должны были остаться, пока не появился новый соответствующий договор. А так, это в определенной степени подрывает юридические позиции Украины".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.