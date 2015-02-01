У Семенченко переломы и пробито легкое, но состояние стабильное - Филатов

Об этом в своем Facebook написал нардеп Борис Филатов.

"Совместно с народными депутатами Андреем Тетеруком, Антоном Геращенко, Юрией Березой организуем медицинскую помощь, охрану и возможную дальнейшую транспортировку Семена Семенченко. Состояние стабильное: контузия, переломы и пробито легкое", - написал он.

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Напомним, ранее во время операции по освобождению Углегорска Донецкой области от боевиков, погибли четверо бойцов батальона "Донбасс". А комбат и народный депутат Семенченко был контужен.