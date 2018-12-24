"Шантажирует детьми": глава штаба Порошенко со скандалом развелся с женой

Супруга первого заместителя главы Администрации президента объявила ему войну.

Первый заместитель главы Администрации президента и руководитель предвыборного штаба Петра Порошенко, 49-летний Виталий Ковальчук, со скандалом развелся со своей супругой Еленой.

Об этом сообщает «Страна».

"Мы вместе прожили 23 года и уже разведены", - рассказала Елена Ковальчук, отказавшись давать объемный комментарий на эту тему.

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В то же время на своей странице в Facebook она сообщила, что Виталий Ковальчук шантажирует ее детьми.

"Когда уходят без причины – это больно, когда шантажируют – смешно. Когда шантажируют детьми – я начинаю войну!" – написала Елена.

Отметим, что у пары есть трое детей: сыновья Владимир и Матвей, а также дочь Полина.

Елена Куратченко (девичья фамилия) – дочь Владимира Куратченко, который в конце 90-х работал первым вице-премьер-министром Украины, а позже – советником президента Кучмы и председателем Запорожской ОГА. По данным «Страны», многому в своей политической и бизнес-карьере Виталий Ковальчук обязан именно влиятельному тестю.

Также сообщается, что, по слухам, причиной размолвки супругов стал роман Ковальчука с состоятельной женщиной.

Елена Ковальчук – владелица столичной клиники генетики и репродукции "Виктория". Отметим, что, согласно электронной декларации Ковальчука за 2017 год, именно на Елену записана квартира в Киеве (200 кв. м) и два парковочных места. В общей собственности у пары есть участок земли (1500 кв. м) и дом в Козине Киевской области (1143 кв. м).

На двоих записано три автомобиля – Toyota RAV4, Toyota Landcruiser и Toyota Landcruiser, хотя в отчетности за 2016 год у самого Ковальчука был только гараж, все остальное движимое и недвижимое имущество принадлежало Елене.