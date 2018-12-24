Более 60 народных депутатов пропустили почти все голосования в декабре – КИУ

252 депутата пропустили половину голосований ВРУ, еще 17 в течение месяца не проголосовали ни разу.

По меньшей мере, 61 народный депутат Украины пропустил 90% голосований Верховной Рады в декабре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что 252 депутата пропустили половину голосований парламента, из них 61 депутат не присутствовал на более 90% голосований. Еще 17 политиков в декабре не проголосовали ни разу.

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«Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрия Яроша», - говорится в сообщении.

Кроме того, все голосования парламента пропустили депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

В то же время самые высокие показатели голосования, по данным КИУ, у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Всего в декабре 2018 года в Верховной Раде было проведено 355 голосований.