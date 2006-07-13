Депутат БЮТ, поддержавший антикризисную коалицию, объясняет свой поступок

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир ЗУБИК, поддержавший антикризисную коалицию, заявляет об опасности гражданской войны в случае вынесения конфронтации из стен парламента на улицы. Об этом В.ЗУБИК заявил УНИАН, комментируя свое решение поддержать эту коалицию.

В частности, депутат пояснил свою позицию желанием «объединить страну».

«Я пришел строить, а не ломать. То, что происходило в Раде последние несколько дней, это разжигание конфликта. Это знак для тех, кто на улице, мол, надо вставать и бить т.н. «врагов», «бандитов», - заявил В.ЗУБИК. При этом, считает В.ЗУБИК, «в БЮТ много конструктивных людей, но «ястребы» подстрекают Юлию ТИМОШЕНКО к новой революции – им лишь бы воевать».

«Когда противостояние из парламента переносится на улицы - так недалеко до гражданской войны. В 2004 году мы уже были на грани. Но сегодня, когда в экономике страны ситуация не из лучших, массовые беспорядки это точно не то, что нужно Украине», - заявил депутат.

В то же время, он опровергает, что за поддержку коалиции якобы платили деньги. В.ЗУБИК назвал эти слухи абсурдом. «Все, кто меня знает, даже постеснялись бы мне такое предлагать», - заявил народный депутат. «С момента, когда я стал кандидатом в народные депутаты, я неоднократно обращался к моим коллегам о необходимости объединения Партии регионов и БЮТ», - сказал В.ЗУБИК. Но, по его словам, его никто не слушал.

При этом депутат рассказал, что в свое время его привлекло в БЮТ обостренное чувство справедливости. Но сегодня, к его сожалению, «у блока нет объективной оценки происходящего, а только эмоции». Говоря о том, как могут члены БЮТ сотрудничать с теми, кого называют «бандитами», В.ЗУБИК отметил: «Это говорят те, кто в жизни не создали ничего – киоск не могут организовать, а берутся учить других, а также те, кто, спрятавшись за ярлыками, сами хотят зарабатывать на политике». В то же время, он отметил, что в БЮТ много сильных и способных людей, которые могут принести пользу стране, среди них - лидер блока Ю.ТИМОШЕНКО.

«И не надо называть одних злодеями, а других добрыми волшебниками. Подчеркиваю, только найдя компромисс среди разных мнений можно получить движение страны вперед», - заявил депутат. В.ЗУБИК также заявил, что поддерживает присоединение к новой коалиции «Нашей Украины».

По поводу информации СМИ о том, что В.ЗУБИКА якобы побили соратники по блоку за поддержку антикризисной коалиции, сам депутат заметил: «Ничего страшного не произошло, и людям свойственны эмоции». «В условиях всеобщих потасовок в Верховной Раде были попытки силовых упражнений. Однако не мужское это дело – выносить подобные вещи на публику», - сказал депутат.

Справка УНИАН: антикризисную коалицию, созданную СПУ, КПУ, ПРУ, также поддержал один депутат от БЮТ (В.ЗУБИК) и два от «Нашей Украины» (Александр ВОЛКОВ и Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ).