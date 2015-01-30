В МИД озвучили условие проведения переговоров в «нормандском формате» в Астане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Она возможна только, если будет прогресс в рамках Трехсторонней контактной группы”, - сказала Зеркаль.

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Как сообщалось, 15 января в столице Казахстана Астане должна была состояться встреча в "нормандском формате", в которой должны были принять участие президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин. Однако встреча была перенесена на неопределенное время.

Сегодня, 29 января, в МИД Украины заявили о предварительной договоренности провести встречу Трехсторонней контактной группы сегодня-завтра.