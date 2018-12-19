Не прошло и полгода: Жебривский решил сложить полномочия аудитора НАБУ

Чиновник связал свое решение с игнорированием Верховной Радой ряда процессов для начала работы аудиторов.

Павел Жебривский решил сложить полномочия аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией», - написал он.

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Жебривский связал свое решение с игнорированием Верховной Радой ряда процессов для начала работы аудиторов.

«Для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует. Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства. Прошло полгода. Все, что не нарушает закон и является легитимным - осуществлено. Предложения и проекты документов, законов и положений аудиторами разработаны и представлены в соответствующие органы власти", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой облгосадминистрации, которую тот занимал с 11 июня 2015 года. 19 июня Порошенко назначил Жебривского на должность аудитора НАБУ.