Переговоры в Минске по Донбассу состоятся сегодня или завтра – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на пресс-конференции в Киеве.

“Предварительно действительно есть договоренность о проведении заседания сегодня-завтра”, - сказала она.

По словам Зеркаль, сейчас идет согласование документа, в основу которого ляжет выполнение Минских договоренностей, в частности отвод техники и вооружений.

Она также отметила, что МИД Украины готово к заседанию Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНИАН, 29 января президент Украины Петр Порошенко встретился с участниками Трехсторонней контактной группы - специальным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Хайди Тальявини, послом Российской Федерации в Украине Михаилом Зурабовым и президентом Украины в 1994-2005 годах Леонидом Кучмой.

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Глава государства призвал участников Трехстороннего контактной группы безотлагательно провести консультации с подписантами Минских договоренностей, практическим результатом которых должны стать решение о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года, фиксация конкретных временных рамок выхода сторон на указанную линию; восстановление контроля Украины на неконтролируемых участках украинско-российской государственной границы в Донецкой и Луганской областях и введение постоянного мониторинга на границе со стороны ОБСЕ; разблокировка вопроса предоставления пострадавшим районам Донецкой и Луганской областей товаров первой необходимости и гуманитарной помощи, а также существенный прогресс в освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц.

В тот же день, по данным российских СМИ, лидеры террористических организаций ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что готовы принять участие во встрече контактной группы в Минске, которая анонсируется на 30 января.