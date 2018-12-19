Адвокат украинских пленных моряков: мы исходим из того, что суда быть не должно

Для россиян организовать суд над украинскими военнопленными будет архисложно, отметил адвокат.

Адвокаты в деле защиты военнопленных украинских моряков имеют надежду, что суд не состоится.

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Об этом рассказал на "Прямом" адвокат Илья Новиков.

"Пока мы исходим из того, что суда быть не должно. И если вот эта самая "зима", к которой Россия готовится, она наступит раньше, и она более холодной, чем ожидают, то, может быть, так и будет. На то время, когда станет понятно, что суд будет ... и, кстати, это будет архисложная задача его организовать. 24 человека привести в суд одновременно, завести в зал, дать возможность каждому адвокату высказаться по каждому вопросу - это означает, что у нас просто нет никаких шансов закончить этот процесс в разумные сроки. Но это пока впереди", - сказал адвокат.