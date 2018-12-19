"Признание прогресса и успеха": Порошенко отреагировал на решение МВФ о новой программе для Украины

Принято решение о предоставлении нашей стране в рамках программы МВФ первого транша на 1,4 млрд долл. США.

Решение Международного валютного фонда о принятии новой программы для Украины является еще одним важным сигналом о признании бесспорного прогресса нашей страны в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

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Глава государства напомнил, что Совет директоров МВФ одобрил новую программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на сумму 3,9 млрд долларов США.

"Принято и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долл. США. Решение МВФ - еще один важный сигнал о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательство успеха в реформаторских усилиях. Уверенно шагаем дальше!" - написал Порошенко.

Решение МВФ - еще один важный сигнал о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательство успеха в реформаторских усилиях. Уверенно шагаем дальше! — Петр Порошенко (@poroshenko) December 18, 2018

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by общим объемом 3,9 млрд долл., первый транш в рамках которой объемом 1,4 млрд долл. должен поступить до 25 декабря.

Решение о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов нашей страны в выполнении условий Меморандума с МВФ.