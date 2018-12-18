Закатает ли Порошенко судей в асфальт и как это отразится на экономике

В среду и четверг произойдет архиважное по влиянию на экономику страны и благосостояние украинцев событие: съезд судей, на котором должны быть избраны новые члены важнейшего для функционирования независимой судебной системы органа – Высшего совета юстиции.

Съезд еще впереди, а скандалы – в полном разгаре. В частности, независимые эксперты и активисты обвиняют президента и его Администрацию в попытке навязать судьям удобные для себя кандидатуры.

Причем, АП проталкивает в ВСЮ тех судьей, которые вызывают у экспертов уйму подозрений – у кого-то сомнительные доходы, кто-то участвовал в расправе над активистами Майдана, есть даже те, кто ведет бизнес в России. Зачем это Порошенко? Все просто. Наполнение ВСЮ нужными людьми позволит главе государства и дальше использовать этот орган как карающий меч для расправы с неугодными судьями. Неудивительно, ведь судебная власть не была независимой при Януковиче, а при Порошенко – и подавно.

Любой представитель Фемиды семь раз подумает перед тем, какое выносить решение «именем Украины».

К примеру, судья Печерского суда Лариса Цокол отклонила просьбы Администрации президента, отказалась взять под домашний арест Михаила Саакашвили, где она теперь? Отстранена!

АП проталкивает в ВСЮ тех судьей, которые вызывают у экспертов уйму подозрений – у кого-то сомнительные доходы, кто-то участвовал в расправе над активистами Майдана, есть даже те, кто ведет бизнес в России. Зачем это Порошенко?

Могли и ее и вовсе уволить, если бы не поддержка активистов, экспертов и СМИ.

Или возьмите судью Соломенского суда Игоря Фомина. Именно этот судья, случайно переведенный в столичный суд из Мелитополя, по иску Национального антикоррупционного суда вернул в госсобственность Одесский аэропорт, посчитав, что он был украден одесскими бизнесменами Кауфманом и Грановским.

Еще одно решение судьи – передать арестованное имущество директора бронетанкового завода Романа Тимкива (а его НАБУ подозревает в воровстве бюджетных 14 млн грн) в управление Нацагентства по управлению активами – вызвало настоящий шок у властных представителей, курирующих и очевидно зарабатывающих на оборонных заказах. В итоге – на Фомина посыпались жалобы в Высший совет юстиции, ему влепили выговор, а СБУ даже возбудило уголовное дело за принятие заведомо неправосудного решения. И да – честного судью отправили вершить правосудие обратно в Мелитополь. От бабла подальше.

Зато с судьями, которые выносят как раз заведомо неправосудные решения, например, предоставляя скандально известной компании «Аргона Газ-Инвест» без аукционов крупнейшие нефтегазовые месторождения, все в порядке. Даже несмотря на наличие огромного количества черных пятен в декларации и шикарного автопарка в собственности, который вряд ли можно приобрести на скромную судейскую зарплату.

Почему так? Да потому, что журналисты программы «Схемы» в ходе расследования выяснили: компания «Аркона Газ-Энергия» принадлежит окружению Петра Порошенко, в которое входит член Высшего совета юстиции Алексей Маловацкий.

И как только коллегия судей начинает рассматривать дело этой компании, так «чисто случайно» в это время в Высшем совете юстиции регистрируется жалоба на этих судей. И угадайте – в каком случае эта жалоба будет лежать в закромах ВСЮ хоть триста лет, а в каком ее могут рассмотреть в считанные дни и лишить человека волшебной мантии?

Кстати, сразу после выхода материала «Схем» детективы НАБУ обещали провести свое расследование по Маловацкому, но что-то быстро сникли. Как и Генпрокурор Юрий Луценко, который публично несколько раз в интервью СМИ обещал вернуть в госсобственность переданные без аукциона «Аркона Газ-Энергия» месторождения.

…Собственно, как и крупнейшее в мире месторождения лития, которое без аукциона получила еще одна компания из орбиты президента – «Петро-Консалтинг». Суд не только отказал Генпрокурору в одном и другом случае, но еще и макнул Луценко по самые уши, указав в решении: мол, интересы Генпрокуратуры… не всегда совпадают с интересами государства. Впрочем, Луценко не просто Генпрокурор, но и кум Порошенко. Поэтому не исключено, что мог сыграть в поддавки.

Но, как бы там ни было, защита погрязших в коррупции через суды и массовые расправы с неугодными судьями – не добавляют доверия ни к судебной системе, ни к Украине

Но, как бы там ни было, защита погрязших в коррупции через суды и массовые расправы с неугодными судьями – не добавляют доверия ни к судебной системе, ни к Украине. А самое главное – не приближают страну к решению острейшего вопроса: защите института частной собственности.

Как это влияет на экономику, спросите? Да самим непосредственным образом.

Помните, в последнем квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 4,8%? Все ждали – в 2017 году экономика Украины взлетит. После 17%-ного падения ВВП в 2014 и 2015 годах, рост в 6-7% за год прогнозировался как само собой разумеющееся. И, если в первой половине 17-го года экономика держалась, то втором полугодии пошел обвал. Почему? Да потому, что именно в ноябре 2017 президент Порошенко из 120 человек около трех десятков назначил судьями обновляемого Верховного суда отпетых негодяев. Против их назначения выступил Общественный совет добропорядочности, послы Европейского союза, посольство США и Канады. Но Порошенко все равно их назначил. И тогда все поняли – в Украине ничего не меняется. После этого у предпринимателей рухнула последняя надежда.

До тех пор бизнес еще мог терпеть и маски-шоу со стороны СБУ и Генпрокуратуры, и скандалы с назначением коррумпированных судей в нижестоящие судебные инстанции, списывая все это издержки и сложности реформы. Но после прихода обоймы откровенных проходимцев в Верховный суд, терпение лопнуло. Инвестиции упали до минимального за все годы уровня. Усилился отток капитала.

И действительно, если даже отечественный бизнес не верит в будущее в Украине при этой власти, неужели зарубежный поверит? Кстати, отказ участвовать недавно в приватизации «Центрэнерго» - тому свидетельство. Ни один серьезный зарубежный игрок не подал заявки!

Терпение, в итоге, лопнуло и зарубежных кредиторов страны, особенно у МВФ. Именно после провальной судебной реформы Фонд жестко стал требовать создание в Украине Антикоррупционного суда.

И действительно, если даже отечественный бизнес не верит в будущее в Украине при этой власти, неужели зарубежный поверит? Кстати, отказ участвовать недавно в приватизации «Центрэнерго» - тому свидетельство. Ни один серьезный зарубежный игрок не подал заявки!

Согласитесь, экономический рост — это реформы. А реформы — это инвестиции. А чтобы шли инвестиции — нужно доверие. С одним 1% доверия к украинским судам 7%-ный рост ВВП никогда не станет реальностью.

Поэтому Украина – одна из беднейших стран Европы. Скоро даже Молдова нас обгонит.

А знаете, сколько стоит Украине коррупция в судах? Международные эксперты подсчитали: 2 – 2,5% ВВП. Не слишком ли дорого, особенно, после Революции Достоинства и с учетом войны на Донбассе?..

А, судя по тому, как президент Порошенко продолжает гнуть свою линию, пытаясь любой ценой назначить своих ставленников в Высший совет юстиции, ничего хорошо нас не ждет…

Николай Бабич