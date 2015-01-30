Консультации по возможным переговорам в Минске пока не завершились – МИД

Об этом заявил Радио Свобода спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

В то же время, по его словам, консультации участников группы относительно содержания переговоров продолжаются на данный момент.

«Украина готова к проведению таких консультаций в любой момент, в том числе и сегодня. Но работа над содержательным наполнением этой встречи продолжается. Наша позиция относительно формата встречи - относительно того, что в ней должны принять участие именно подписанты Минских документов - остается неизменной», - подчеркнул Перебийнис.

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Накануне МИД Беларуси заявил о том, что очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по разрешению кризиса на востоке Украины запланирован на сегодня в Минске.

О своей готовности принять участие в переговорах подтвердили представители группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего.