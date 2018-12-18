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Спецпредставитель США Волкер прибыл с визитом в Киев (видео)

18:59, 18 декабря 2018
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

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Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter и разместил видео из центра Киева с Софийской площади.

"Приятно вернуться в Киев", - заявил Волкер.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, сегодня Волкер встретится с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Теги: #Киев#визит#Волкер