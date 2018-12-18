Спецпредставитель США Волкер прибыл с визитом в Киев (видео)
18:59, 18 декабря 2018Политика
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Сегодня спецпредставитель Госдепартамента США встретится с председателем Верховной Рады Украины.
Курт Волкер / REUTERS
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер вновь прибыл в Украину.
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Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter и разместил видео из центра Киева с Софийской площади.
"Приятно вернуться в Киев", - заявил Волкер.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, сегодня Волкер встретится с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Great to be back in Kyiv! pic.twitter.com/uRUM4fEHuY— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) December 18, 2018
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