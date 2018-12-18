Спецпредставитель США Волкер прибыл с визитом в Киев (видео)

Сегодня спецпредставитель Госдепартамента США встретится с председателем Верховной Рады Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер вновь прибыл в Украину.

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Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter и разместил видео из центра Киева с Софийской площади.

"Приятно вернуться в Киев", - заявил Волкер.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, сегодня Волкер встретится с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий.