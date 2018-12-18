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Порошенко рассказал, когда объявит мобилизацию

17:11, 18 декабря 2018
Политика
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Порошенко отметил, что нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируемая \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области.

«Нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши Вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан», - заявил он.

«Мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины. Тогда, - у меня все указы о мобилизации заготовлены, и мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги: #мобилизация#Петр Порошенко