Нардепы с удивлением выяснили, что на трибуне ВР нет герба

Депутаты Верховной Рады неожиданно для себя выяснили, что на трибуне парламента отсутствует государственный герб.

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк попросил депутатов от оппозиции снять плакат с надписью «КГБ – СБУ – руки прочь от местных советов!» с трибуны, аргументируя это тем, что он закрывает государственный герб Украины

«Не мог бы я попросить снять этот плакат, потому что я бы и сам его снял, но мне неудобно спускаться, поскольку нужно заседания вести, и перевесить его на соседнюю трибуну. Это будет корректно», - сказал спикер.

Когда плакат был снят, оказалось, что на трибуне Верховной Рады нет герба.

«Герба нет на трибуне? Вешайте назад плакат. Все честно: нет герба – есть плакат», - сказал А. Яценюк.

После этого, плакат был перевешен на трибуну Президента.

Напомним, что сегодня оппозиционные депутаты развесили в Верховной Раде несколько плакатов, в частности, с надписями «СБУ – оружие политического террора», «Ежов, Берия, Наливайченко».

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