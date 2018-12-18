Рада в первом чтении одобрила законопроект о военных стандартах НАТО

Предполагается, что принятие законопроекта создаст основу для введения в Украине политики НАТО в сфере военной стандартизации.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах (№ 8370).

Читайте такжеПорошенко рассчитывает на помощь НАТО в усилении киберзащиты избирательной инфраструктуры Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил, представляя законопроект, заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, законопроект разработан для обеспечения «максимальной совместимости Вооруженных сил Украины с вооруженными силами государств-членов НАТО путем внедрения стандартов Североатлантического альянса".

Он добавил, что законопроектом вносятся изменения в законы Украины об обороне и о стандартизации, позволяющие урегулировать вопрос о введении военной стандартизации, наделении Министерства обороны полномочием определять орган военной стандартизации из числа подчиненных органов военного управления.

"Основная функция органа военной стандартизации будет заключаться в разработке, принятии, отмене, восстановлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе, разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО", - сказал Бровченко.

По его словам, принятие законопроекта создаст основу для внедрения в Украине политики НАТО в сфере военной стандартизации.

В частности, в законе "Об обороне Украины" предлагается определить, что военный стандарт - стандарт, принятый органом военной стандартизации, устанавливает для общего и неоднократного использования правила и руководство к деятельности в сфере обороны и направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в этой сфере .

Положения этого закона о военных стандартах также применяются к стандартам НАТО и стандартам в сфере обороны государств-членов НАТО.

Кроме того, определяется, что стандарт НАТО - стандарт, разработанный, принятый и опубликованный НАТО; стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО - стандарт, разработанный, принятый и опубликованный в государстве-члене НАТО.

Устанавливается, что подготовка государства к обороне в мирное время включает, в частности, и осуществление военной стандартизации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает и применяет военные стандарты в соответствии с возложенными задачами.

Из закона Украины "О стандартизации" предлагается исключить положение, согласно которому центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, учитывая особенности таких сфер, определяет порядок применения национальных стандартов и кодексов установившейся практики для обеспечения нужд обороны Украины в соответствии с возложенными на него задачами.