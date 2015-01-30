СНБО хочет ужесточить наказание за невыполнение оборонного заказа

Об этом он сказал в эфире 5 канала в четверг вечером, пишет Украинская правда.

"Я буду инициировать внесение в парламент закона об усилении уголовной ответственности за невыполнение оборонного заказа. Взял оборонный заказ - пожалуйста выполняй", - заявил Турчинов.

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По его словам, в 2014 году было очень много невыполненных заказов.

"То есть деньги взяли, а потом объясняют, что они не успели, не уложились, что нужно еще дофинансирование. Начинают рассказывать о своих проблемах. Нас это интересуют проблемы. Нас интересует оружие качественное, современное", - сказал секретарь СНБО.