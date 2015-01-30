СНБО хочет ужесточить наказание за невыполнение оборонного заказа
02:51, 30 января 2015Политика
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Секретарь СНБО Александр Турчинов инициирует внесение в парламент закона об усилении уголовной ответственности предприятий за невыполнение оборонного заказа.
Турчинов будет инициировать усиление уголовной ответственности за невыполнение оборонного заказа /УНИАН
Об этом он сказал в эфире 5 канала в четверг вечером, пишет Украинская правда.
"Я буду инициировать внесение в парламент закона об усилении уголовной ответственности за невыполнение оборонного заказа. Взял оборонный заказ - пожалуйста выполняй", - заявил Турчинов.
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По его словам, в 2014 году было очень много невыполненных заказов.
"То есть деньги взяли, а потом объясняют, что они не успели, не уложились, что нужно еще дофинансирование. Начинают рассказывать о своих проблемах. Нас это интересуют проблемы. Нас интересует оружие качественное, современное", - сказал секретарь СНБО.
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