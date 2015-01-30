Янукович может закончить как Литвиненко, потому что знает очень много о действиях Кремля - нардеп
Экс-президент Виктор Янукович ценен для российских спецслужб как носитель конфиденциальной информации, поэтому Украине вряд ли удастся его вернуть.
Такое мнение в эфире "5 канала" высказал народный депутат от фракции "УДАР", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.
"Янукович является носителем информации о российской Федерации, о действиях Российской Федерации, о планах, об отношении, о мире, о Крыме и прочее", - отметил Чумак.
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По мнению нардепа, российская власть никогда и никому не отдаст Януковича, поскольку он обладает очень конфиденциальной информацией.
"Я боюсь, что он (Янукович - ред.) может закончить так же как Литвиненко... Ситуация такая, что Януковича мы вряд ли получим в любом виде", - добавил Чумак.