Баба Яга – против: каких сюрпризов ждать от бывшей УПЦ МП и России после Объединительного Собора

В минувшую субботу, после нескольких месяцев ожидания, в Украине состоялся Объединительный собор украинских православных церквей. Чуть более полугода назад, 22 апреля текущего года Священный Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение Петра Порошенко о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине (ПЦУ), после чего Синодом также было принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии. Обращение к Синоду также поддержали и украинские парламентарии. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение о том, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. 3 ноября между украинским президентом и вселенским патриархом Варфоломеем было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, а уже 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви о предоставлении ей Томоса об автокефалии.

Собор, который проходил в закрытом для прессы режиме (представителей СМИ не допустили на территорию заповедника София Киевская и Софийского Собора, где и проходило голосование за нового главу поместной церкви), начался на полтора часа позже намеченного. В нем приняли участие более 40 архиереев Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и только двое из десяти архиереев Московского патриархата, поддерживающих идею единой церкви. Ими оказались митрополит УПЦ МП Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) участвует в объединительном церковном соборе, вместе с еще одним архиереем МП – митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко).

Кроме служителей церкви, в соборе приняли участие и президент Петр Порошенко, экс-президент Виктор Ющенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В это же время, под стенами Софийского собора собрались верующие различных конфессий, куда они съезжались с самого утра субботы со всей страны. Но не обошлось и без «комсомольских традиций» - были на Софиевской площади и бюджетники, которых власти автобусами привозили на Софиевку в добровольно-принудительном порядке.

Перед верующими в поддержку создания единой поместной православной церкви со сцены на Софийской площади выступали известные общественные деятели, ученые и члены правительства. Саму площадь и прилегающую к ней территорию усиленно охраняли подразделения полиции, пропуская верующих через рамки металлоискателей. И не зря – как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, в центре Киева милиция задержала двух вооруженных людей – у одного из них при себе оказался большой нож, а у другого нунчаки. При этом ни одной провокации, по словам правоохранителей, в столице во время проведения Собора зафиксировано не было. Зато в СМИ появилось фейковое сообщение о якобы захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице, но позже эту информацию опровергли представители Винницкой епархии уже бывшей УПЦ МП.

Главой церкви избрали «правую руку» Филарета

Ближе к вечеру субботы Собор избрал главу новосозданной церкви тайным голосованием. Его избирали в два этапа: рейтинговое голосование, в котором участвовали все присутствующие священнослужители независимо от их сана. По его результатам были отобраны три кандидата, набравшие наибольшее число голосов участников собора, и уже среди них епископы избрали предстоятеля. Накануне Собора наиболее вероятными кандидатами на вакантное место называли патриаршего наместника Епифания, митрополита Луцкого и Волынского Михаила, а также действующего Патриарха УПЦ КП Филарета. В итоге, во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов.

Молодой по церковным меркам, 39-летний митрополит Епифаний (в миру – Сергей Думенко), родился в селе Волково Ивановского района Одесской области в семье рабочих. До назначения главой Православной церкви он являлся «правой рукой» Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. Учился в Киевской духовной семинарии и в Киевской духовной академии. Епифаний также обучался в Афинском университете на специальности философия. Наставником Епифания был Архиепископ Ровенский и Острожский УПЦ КП Даниил. Заниматься делами УПЦ КП Епифаний начал в 2008-ом. В 2017 году Филарет своим приказом назначил его митрополитом Переяславским и Белоцерковским. Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также – ректором Киевской православной богословской академии.

Новый глава Православной церкви Украины в воскресенье уже провел первую литургию в качестве Предстоятеля в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, который теперь официально считается главным храмом Православной Церкви Украины – ПЦУ.

По словам Епифания, руководящие органы новой ПЦУ будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии. "Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие руководящие органы, потому что на Объединительном соборе мы приняли Устав – но он будет утвержден Томосом, потому что Устав построен на нормах, которые прописаны в Томосе. После получения Томоса мы станем уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Вселенским православием", - сказал он.

После избрания Епифания, Вселенский Патриарх Варфоломей – как сообщал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook – поздравил и благословил новоизбранного предстоятеля ПЦУ. После этого Константинополь официально пригласил митрополита Епифания получить Томос, вручение которого, как сообщили в главном секретариате Священного Синода Константинопольской Церкви, запланировано на праздник Богоявления 6 января. Согласно сообщению, в рождественский сочельник запланировано сослужение патриарха Варфоломея и митрополита Епифания в патриаршем соборе в Стамбуле. Туда же с Епифанием планирует ехать и Петр Порошенко.

Россия и РПЦ в Украине – предсказуемо против

Создание единой украинской церкви поддержали в США – посольство США в Киеве в своем «Твиттере» заявили, что поддерживают возможность всех украинцев выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию.

Но их оптимизма, что вполне предсказуемо, не разделили в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Украину в «раскольнической деятельности, перемешаной с политикой».

«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно. Вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях, в данном случае мы не считаем себя в праве вмешиваться в эти процессы, хотя мы видим в Украине раскольническую деятельность, плотно смешанную с политикой, что конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо», - сказал Песков.

Собственно, аналогичного мнения придерживаются и в Русской православной церкви (РПЦ), где украинский Объединительный Собор считают "канонически ничтожным". Мало того накануне патриарх РПЦ Кирилл написал письмо мировым лидерам – среди которых Папа Римский, генсекретарь Всемирного совета церквей Олав Фюксе Твейт, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангелы Меркель – в котором пожаловался на "давление" украинской власти на бывшую УПЦ МП и "вмешательство" государства в церковную жизнь Украины.

«Расколом» назвали создание новой украинской церкви и в Беларуси, где священники в ноябре этого года, следом за РПЦ, также разорвали отношения со Вселенским патриархатом в Константинополе. Правда, нельзя исключать, что, в связи с подорожанием для Беларуси российских газа и нефти – которое уже вызвало бурную реакцию президента Лукашенко – позиция белорусских служителей веры может вскоре измениться.

Что же касается представителей Московского патриархата в Украине, то их мнение мало чем отличается от старших товарищей из РФ. Тут, впрочем, также все ожидаемо: ведь, после Объединительного Собора митрополит Онуфрий, экс-предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата – официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины и остался исключительно митрополитом РПЦ в Украине (фактически, не самостоятельной церковной фигурой, а руководителей филиала зарубежной церковной организации, или представителем московского церковного руководства). Именно поэтому в понедельник, 17 декабря, в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось внеочередное экстренное заседание церковного Синода. Как сообщили на сайте бывшей УПЦ МП, во время его работы «будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас возникают перед Украинской Православной Церковью».

Под вызовами и вопросами, очевидно, имелись в виду внутрицерковные политические репрессии – так как в настоящий момент уже известно, что во время заседания это Синода за участие в субботнем Соборе двух его участников от бывшей УПЦ МП отстранили от церковной работы и запретили им проводить служения.

Впрочем, эти репрессии руководство РПЦ в Украине анонсировало еще в день проведения Собора – начав угрожать священнослужителям устранением с кафедр и применением к ним «канонического наказания». Мало того, позднее председатель Синодального информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что участники собора "больше не имеют отношения" к церкви МП.

Однако, теперь это вряд ли расстроит «больше не имеющих отношения»: «С точки зрения церковных канонов, УПЦ МП больше не существует, а созданная Православная церковь является единственно легитимной. Поэтому у священников бывшей УПЦ МП сейчас есть единственный вариант – они должны перейти в любую из формально легальных конфессий (РПЦ или ПЦУ). В противном случае, любые другие варианты поведения делают их самих раскольниками», - говорит руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

К слову, “отстраненный” уже не существующей УПЦ МП митрополит Симеон сам заявил о своем переходе из РПЦ в Украине в новосозданную единую поместную Православную церковь Украины.

В то же время, по его словам, вряд ли все представители уже неканоничной церкви в ближайшее время пойдут на уступки. Прежде всего, это касается храмов, которыми они руководят, а первый из них – Киево-Печерская Лавра. И, хоть документально он находился только в пользовании (аренде) бывшей УПЦ МП, так просто его отдать попы с неопределенным статусом явно не согласятся. «В ближайшее время в парламенте должны принять законопроект, который будет содержать в себе перечень храмов, которые может использовать Украинская православная церковь, и тогда бывшие служители УПЦ МП будут вынуждены по закону освободить помещения Лавры. Но есть риск, что борьба за возврат Киево-Печерской Лавры будет долгой», - добавил Таран.

Руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев добавляет, что, в случае внесения в парламент вышеуказанного закона или закона о переименовании УПЦ МП в РПЦ в Украине, положительное решение по нему может ослабить переговорную позицию Украины: в частности, Россия будет использовать создание церкви как аргумент в своем бреду о притеснении «русских» либо «русскоязычных» Киевом. «Это даст России дополнительный козырь в отношении защиты русскоязычных граждан в Украине, причем легко доказуемый, так как участие государства в процессе создания ПЦУ нарушает 35 статью Конституцию Украины и фактически означает дискриминацию одной из религиозных конфессий. Кроме того, прямое давление с помощью госинститутов на архиереев бывшей УПЦ МП принесло обратный результат – расчет делался на то, что автокефальное крыло УПЦ МП войдет в Объединительный собор, но произошло наоборот. Для Варфоломея было важно, чтобы в Соборе приняли участие как можно большее количество архиереев от УПЦ МП и это должно нивелировать конфликтность признания церкви. Увы, конфликт остался», - говорит он.

Эксперты опасаются, что главным последствием активного вмешательства государства и президента в создание поместной церкви может стать заморозка гуманитарной части переговоров с Россией.

Однако, сама Москва в последнее время последовательно срывала выполнение мирных соглашений и обмена пленными, а рассчитывать на благоразумие кремлевских авантюристов, рискуя при этом историческим шансом создать единую православную церковь, было бы попросту глупо.

Анастасия Заремба