УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске перед собором – советник Порошенко

В Киевском патриархате подчеркивают, что прекращение деятельности УПЦ КП и УАПЦ было необходимо для начала проведения Объединительного собора украинских православных церквей.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором украинских православных церквей.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Института стратегических исследований, советник президента Украины, участвовавший в подготовке к проведению Объединительного собора, Ростислав Павленко.

Отвечая на вопрос о судьбе УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ как отдельных структур, он отметил, что эти церкви «перед Собором приняли решение о самороспуске».

Ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявил, что юридически новообразованная на Объединительном соборе Православная церковь Украины является «наследницей и Автокефальной церкви и церкви Киевского патриархата».

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В Киевском патриархате отметили, что перед началом Объединительного собора в Трапезном храме Софии Киевской епископат с благословения патриарха Филарета провел голосование о принятии решения о прекращении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Отмечается, что такое же голосование и подписание документа о прекращении деятельности Украинской автокефальной православной церкви провели архиереи этой церкви.

«Следует отметить, что прекращение деятельности УПЦ КП и УАПЦ было необходимо для начала проведения Объединительного собора украинских православных церквей», - отмечают в Киевском патриархате.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Глава новой Украинской церкви получит томос 6 января