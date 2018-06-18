Ключи от Мариинского дворца лежат на Крещатике?
Украинские коммунисты превратились в «резерв большинства»... Шеф президентского секретариата, вопреки обыкновению, назначение выборов в Киеве по горячим следам комментировать не стал. Промолчал и Президент...
|Юлия Тимошенко
Украинские коммунисты давно выполнили свою историческую миссию и теперь превратились в «резерв большинства». Надо сказать, далеко не неприкосновенный. Можно долго рассуждать о подоплеках практически стопроцентного участия фракции КПУ в заваливании Черновецкого, но факт остается фактом: ситуативные альянсы между соратниками Тимошенко и Симоненко становятся практикой. Впрочем, за досрочные выборы в столице проголосовали и шестеро принципиальных литвиновцев, включая самого Владимира Михайловича, который традиционно мечется между умными и красивыми. Юлия Тимошенко убедительно доказала в равной степени союзникам и недоброжелателям, что способна решать вопрос возможного дефицита голосов по важным для себя решениям. Язык не поворачивается назвать назначение досрочных столичных выборов победой парламентской коалиции.
Тимошенко получила повод подвергнуть критике соратников по коалиции, ведь 13 членов фракции «НУНС» не поддержали инициативу о проведении досрочных выборов в Киеве. Большинство из них – представители команды Виктора Балоги. Шеф президентского секретариата, вопреки обыкновению, назначение выборов в Киеве по горячим следам комментировать не стал. Промолчал и Президент, исчезнувший с горизонта публичного внимания. Зато сам Черновецкий очень быстро поднял брошенную ему Тимошенко перчатку, пообещав не оспаривать в суде парламентское решение. Леониду Михайловичу не до того: «час Ч», о котором его предупреждали на протяжении полутора лет, настал. И сегодня для столичного градоначальника важно не запаниковать. Цена его успеха – отнюдь не заявленная нацеленность на приращение числа сторонников в Киевсовете в 1,5-2 раза, Если Черновецкому удастся удержаться в мэрии по итогам досрочных выборов, он превратится в политическую фигуру общенационального масштаба. С другой стороны, ему важно обозначить перспективу для своей команды, дабы исключить разброд и шатание в ее рядах. Ведь на этот раз Леониду Михайловичу никак не удастся вести кампанию вторым номером.
|Леонид Черновецкий
Предварительный анализ ситуации в столице позволяет прогнозировать, что БЮТ предпочтет использовать двойные стандарты в вопросе выдвижения кандидата на столичное мэрство. Пользующиеся значительной поддержкой в столице «сердечники» хотят использовать шанс конвертировать популярность в победу кандидата в мэры и формирование пробютовского большинства в Киевсовете. По этой причине вероятным выглядит выдвижение наиболее приближенного к Юлии Владимировне политика – Александра Турчинова. Для него чрезвычайно важно не совершить описанную в учебниках по избирательным технологиям ошибку: отказаться от совмещения статусов кандидата и руководителя избирательного штаба. К тому же Турчинов до последнего времени был членом команды, и перспективы его трансформации как индивидуального политического игрока пока не изучены.
|Виталий Кличко
Наиболее вероятными выглядят два варианта развязки ситуации в столице. Первый – сохранение власти Леонидом Черновецким, после чего мэр начнет последовательно зачищать подконтрольную территорию – вновь обретенная легимность ему это позволит. Ставшая притчею во языцех высокая гражданская сознательность киевлян и на этот раз может быть разменяна на гречку и тушенку. Впрочем, команда столичного градоначальника будет использовать и другие, более современные избирательные технологии.
Второй – переход власти в столице под контроль БЮТ, после чего Киев будет превращаться одновременно в «заповедник справедливости» и стартовую площадку для президентской кампании. Тот, кто получит контроль над столицей по итогам досрочных выборов, получит и бонус в президентской гонке.
Одно понятно и сегодня: грядущие 10 недель в столице будут наполнены политической борьбой, диапазон средств ведения которой заведомо будут оправданы размерами куша, стоящего на кону. Предвыборное компроматное цунами неоднократно накроет всех столичных жителей. По традиции, окончательный исход кампании будет решаться в судах, и побежденные не признают своего поражения. Вы живете в Киеве? Готовьтесь – кандидаты идут к вам!
Евгений Магда