Ключи от Мариинского дворца лежат на Крещатике?

Назначение досрочных парламентских выборов в столице стало не только очередным успехом Юлии Тимошенко. Вполне возможно, что это событие станет прелюдией для президентской кампании, по крайней мере, будет способствовать четкому позиционированию политических игроков и установлению контроля над Киевским политическим плацдармом.

Украинские коммунисты давно выполнили свою историческую миссию и теперь превратились в «резерв большинства». Надо сказать, далеко не неприкосновенный. Можно долго рассуждать о подоплеках практически стопроцентного участия фракции КПУ в заваливании Черновецкого, но факт остается фактом: ситуативные альянсы между соратниками Тимошенко и Симоненко становятся практикой. Впрочем, за досрочные выборы в столице проголосовали и шестеро принципиальных литвиновцев, включая самого Владимира Михайловича, который традиционно мечется между умными и красивыми. Юлия Тимошенко убедительно доказала в равной степени союзникам и недоброжелателям, что способна решать вопрос возможного дефицита голосов по важным для себя решениям. Язык не поворачивается назвать назначение досрочных столичных выборов победой парламентской коалиции.

Тимошенко получила повод подвергнуть критике соратников по коалиции, ведь 13 членов фракции «НУНС» не поддержали инициативу о проведении досрочных выборов в Киеве. Большинство из них – представители команды Виктора Балоги. Шеф президентского секретариата, вопреки обыкновению, назначение выборов в Киеве по горячим следам комментировать не стал. Промолчал и Президент, исчезнувший с горизонта публичного внимания. Зато сам Черновецкий очень быстро поднял брошенную ему Тимошенко перчатку, пообещав не оспаривать в суде парламентское решение. Леониду Михайловичу не до того: «час Ч», о котором его предупреждали на протяжении полутора лет, настал. И сегодня для столичного градоначальника важно не запаниковать. Цена его успеха – отнюдь не заявленная нацеленность на приращение числа сторонников в Киевсовете в 1,5-2 раза, Если Черновецкому удастся удержаться в мэрии по итогам досрочных выборов, он превратится в политическую фигуру общенационального масштаба. С другой стороны, ему важно обозначить перспективу для своей команды, дабы исключить разброд и шатание в ее рядах. Ведь на этот раз Леониду Михайловичу никак не удастся вести кампанию вторым номером.

Парламентариям, кстати говоря, полезно было бы принять ряд решений, способных гарантировать любого следующего столичного голову от соблазнов действовать по алгоритму Черновецкого. Не секрет, что позволенное нынешней нормативной базой сосредоточение в руках председателя КГГА контроля над финансовыми потоками и механизм принятия им единоличных решений способны превратить практически любого кандидата-«ангела» в Люцифера муниципального управления. Для парламентской коалиции, которая вряд ли окажется способной выдвинуть единого кандидата, критически важно принятие решения о проведении выборов мэра в два тура. В противном случае бороться с действующим градоначальником будет куда сложнее. Кстати, и сохранение закрытых списков на местных выборах лишает политиков пространства для маневра. При этом очевидна и другая интрига: получат ли изменения в правила выборов необходимый для вступления в действие президентский автограф? Закон об императивном мандате для депутатов местных советов, как известно, сейчас рассматривается Конституционным Судом, и признание его неконституционным может серьезно изменить предвыборные расклады.

Предварительный анализ ситуации в столице позволяет прогнозировать, что БЮТ предпочтет использовать двойные стандарты в вопросе выдвижения кандидата на столичное мэрство. Пользующиеся значительной поддержкой в столице «сердечники» хотят использовать шанс конвертировать популярность в победу кандидата в мэры и формирование пробютовского большинства в Киевсовете. По этой причине вероятным выглядит выдвижение наиболее приближенного к Юлии Владимировне политика – Александра Турчинова. Для него чрезвычайно важно не совершить описанную в учебниках по избирательным технологиям ошибку: отказаться от совмещения статусов кандидата и руководителя избирательного штаба. К тому же Турчинов до последнего времени был членом команды, и перспективы его трансформации как индивидуального политического игрока пока не изучены.

По всей вероятности, остальные коалиционные кандидаты при таком раскладе примут участие в гонке не только как статисты, но и стремясь застолбить за собой место в будущей управленческой команде. По всей вероятности, «Наша Украина» и «Народная самооборона» выдвинут отдельные списки и кандидатов в мэры: их общая политическая платформа интенсивно осыпается. Общественность наконец-то сможет увидеть давно анонсированную супер-команду городских управленцев, консолидировавшихся вокруг Виталия Кличко. Примут участие в выборах и лидер столичных «регионалов» Василий Горбаль, и главный киевский «народник» Виктор Пилипишин, для которых важна будет не победа, а адекватное участие. Вероятно, в выборах примут политические проекты, претендующие на обладание золотой акцией в Киевсовете следующего созыва. А вот социалисты рискуют потерять свою нынешнюю прописку на Крещатике - их главный рейтинговый локомотив образца-2006 года Юрий Луценко сегодня находится в другом политическом депо.

Наиболее вероятными выглядят два варианта развязки ситуации в столице. Первый – сохранение власти Леонидом Черновецким, после чего мэр начнет последовательно зачищать подконтрольную территорию – вновь обретенная легимность ему это позволит. Ставшая притчею во языцех высокая гражданская сознательность киевлян и на этот раз может быть разменяна на гречку и тушенку. Впрочем, команда столичного градоначальника будет использовать и другие, более современные избирательные технологии.

Второй – переход власти в столице под контроль БЮТ, после чего Киев будет превращаться одновременно в «заповедник справедливости» и стартовую площадку для президентской кампании. Тот, кто получит контроль над столицей по итогам досрочных выборов, получит и бонус в президентской гонке.

Одно понятно и сегодня: грядущие 10 недель в столице будут наполнены политической борьбой, диапазон средств ведения которой заведомо будут оправданы размерами куша, стоящего на кону. Предвыборное компроматное цунами неоднократно накроет всех столичных жителей. По традиции, окончательный исход кампании будет решаться в судах, и побежденные не признают своего поражения. Вы живете в Киеве? Готовьтесь – кандидаты идут к вам!

Евгений Магда