Порошенко: единая церковь – один из ключевых элементов независимости Украины (видео)

Президент отметил, что Украина остановила агрессора, построила боеспособную армию, а также утверждает украинский язык.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины.

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Об этом президент написал в Twitter.

Порошенко отметил, что Украина остановила агрессора, построила боеспособную армию. «Мы утверждаем украинский язык - составляющую силу и успеха украинского народа», - отметил глава государства.

«В последнее время мы еще больше убедились, что и единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины», - заявил он.

Мы остановили агрессора, мы сохранили государство, мы построили боеспособную армию. Мы утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха украинского народа. В последнее время мы еще больше убедились, что и Единая Православная Поместная Церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины. pic.twitter.com/nHyihktMb2 — Петр Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Как сообщал УНИАН, около полудня в Софийском соборе в Киеве начался объединительный собор украинских православных церквей, который может стать решающим шагом, подытоживающим годы усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.