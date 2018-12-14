"Венгрия – не Россия": эксперт оценил, грозит ли Закарпатью захват

Венгрия может дестабилизировать общественную ситуацию на западе Украины, однако тут есть одно существенное "но", отметил эксперт.

Венгрия не сможет отобрать у Украины Закарпатье, уверен политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Венгрия, в отличие от России, является частью цивилизованного мира. Ее политика может быть нецивилизованной, и в чем пророссийской, но есть основополагающие принципы в ЕС и НАТО. Дестабилизировать общественную ситуацию не в целом Закарпатье, а в двух его районах они, в принципе, порой могут, но претендовать на пересмотр границ – никогда и ни за что", – рассказал он на чате в "Главреде".

Кроме того, политика выдачи венгерских паспортов играет против самих венгров, отметил аналитик. Он пояснил, что очень много новых граждан Евросоюза из венгерских сел и городков покидают Закарпатье, не задерживаются в Будапеште и едут жить и работать дальше в Европе. Происходит постепенное вымирание этих территорий.

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"Предполагаю, что следующая перепись населения может принести немало неожиданных новостей. Не с кем играть в сепаратистские идеи. Но и так не забывайте: Венгрия – не Россия", – резюмировал Черновил.

В сентябре в интернете появилось видео о том, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

22 ноября Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.