Держась вместе, Украина и ЕС возобновят справедливость в битве с РФ - Яценюк о новых санкциях

Лидер НФ призвал Евросоюз продолжать давление на Россию.

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк выразил благодарность президенту Европейского Совета Дональду Туску и всем лидерам государств-членов Европейского Союза за решение о продлении санкций против российского агрессора.

Об этом он написал в своем Facebook.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что две недели назад во время его встречи с Дональдом Туском в Брюсселе речь шла о необходимости сохранить единство ЕС в этом вопросе: «Вчерашнее решение - красноречивое доказательство европейской солидарности».

«Это хорошо понимают в Москве. Кремль будет и дальше пытаться расколоть ЕС и взять под контроль Украину. От нашего собственного единства и сплоченности с партнерами будет зависеть победа», - подчеркнул он.

«Нельзя дать шанса агрессору. Нельзя верить пустым обещаниям его союзников в Украине. Разъединяя нас, Кремль спасает себя от наказания. Продолжая давление и держась вместе, мы восстановим справедливость», - подчеркнул Арсений Яценюк.