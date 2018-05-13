Или не-Янукович, или роспуск парламента?

Полторы недели осталось до момента, когда может быть поставлен главный эксперимент, введенный обновленной Конституцией, – роспуск парламента и объявление досрочных выборов. Речь идет о 60-дневном сроке с момента отставки предыдущего правительства, на протяжении которого новое, коалиционное правительство так и не сформировано.

Что делать с "мозгами" Регионов? В отличие от двух других конституционных поводов, которые теоретически позволяют Президенту разогнать ВР (несостоятельности депутатов начать работу и их неспособности создать коалицию), - этот пункт отображает ключевую роль главы государства в этой фееричной системе власти.

Действительно, недееспособность ВР или процесс коалиционирования – сфера исключительной компетенции народных депутатов, и роль Президента здесь лишь опосредствованна: через близкие к нему политические силы. Которые, стремясь ускорить или затормозить процесс, пользуются собственным арсеналом средств.

А вот в случае с представлением кандидатуры премьера роль гаранта -непосредственная. И играть ее нужно безукоризненно, чтобы не дать оснований для обвинений в злоупотреблении Конституцией и превышении полномочий с целью узурпации власти.

Еще не так давно считалось, что настоящим испытанием для Президента Ющенко будет вопрос: что делать с представлением в ВР на должность премьера кандидатуры Юлии Тимошенко. Но из-за известной “услуги” Александра Мороза все мгновенно изменилось, и Ющенко немедленно столкнулся с проблемой не менее “конфронтационной” кандидатуры Виктора Януковича.

Сам же Янукович, который уж было считал, что худшее позади и он благодаря “не мышцам, а мозгам” (его собственное высказывание) одержал существенную победу над лидером БЮТ, - столкнулся с сопротивлением Ющенко. Судя по тому, что ПР в составе новой коалиции рассматривала кандидатуру Януковича как безальтернативную, - “новость” относительно сомнений Ющенко застала Януковича врасплох.

По-видимому, “мозги” Партии регионов, которые и в других вопросах были способны лишь копировать действия “помаранчевых” коалициантов, особенно близко восприняли утверждение адептов Юли, будто Президент, получив представление на премьера, выполняет лишь техническую функцию переадресования данного документа назад, в парламент.

Антикризисная коалиция легитимна или нет? Но, как оказалось, именно на этом этапе Президент решил продемонстрировать на практике, что он является не техническим средством для коалиции и правительства, а гарантом конституционных прав и свобод, включая обеспечение легитимности коалиции и избранных парламентом ключевых должностных лиц, их неконфронтационности и тому подобное. И здесь пригодилось отсутствие Конституционного суда, чью роль не по своей вине должен исполнять Президент...

И можно лишь посочувствовать господину Януковичу и позавидовать его выдержке, когда он вынужден опять чего-то ожидать, выслушивать условия и подыскивать слова для СМИ об очередном конструктивном пути, который почему-то лишь начался... Причем наблюдая откровенное издевательство над собой и коалицией относительно правовых моментов (ведь изучается вопрос о легитимности самой антикризисной коалиции).

Издевательство заключается в том, что в исках, поданных в Печерский суд, как свидетельствуют представители БЮТ и “Нашей Украины”, речь идет о нелегитимности коалиции. Даром что в действительности отозвание подписей членов СПУ из-под текста коалиционного соглашения демократических сил и перенесения этих подписей под соглашение с ПР и КПУ состоялось в полном соответствии с регламентом ВР.

Эту норму вспоминал и спикер Мороз. В 66 статье регламента речь идет о прекращении деятельности коалиции в случае сокращения ее численности до уровня, меньше определенного Конституцией, то есть менее 226 депутатов. Норма эта значит, что если бы свои подписи под коалиционным соглашением отзывали не все члены фракции СПУ, а лишь тринадцать из них, - то и тогда коалиция прекратила бы свое существование. И это не имеет ничего общего с выходом из коалиции целой фракции, которая действительно предусматривает предупреждение партнеров за 10 дней...

Сам Ющенко в одном из интервью признал: требования относительно 10 дней для предупреждения – скорее этическая норма, которую стоило бы учесть согласительному совету ВР, и не больше. Мол, для того она и придумана, чтобы дать покинутым политическим силам найти замену для своей коалиции. Вроде бы у БЮТ и НУ в этом составе парламента остались общие партнеры...

Следовательно, понятно, что целью исков в Печерский суд не является признание нелегитимности коалиции. Цель – затягивание времени для начала рассмотрения Президентом кандидатуры Януковича. Весь смысл в том, что на время рассмотрения иска все процессы прекращаются, и только с вынесением вердикта возобновится момент, с которого отсчитываются 15 суток для рассмотрения Президентом представления относительно премьера. А вот конституционный барьер, за которым истекают 60 дней без правительства, - нельзя отодвинуть...

Глядя на календарь, нельзя не допустить, что собственно для рассмотрения вопроса о премьере у Ющенко останется буквально несколько дней.

Приманка для рекрутов-перебежчиков Как, со своей стороны, может использовать время коалиция, легитимность которой поставлена под сомнение?

Изменить что-то в прошлом, где находится корень сомнений истцов, – невозможно. Можно лишь попробовать усилить гарантии поддержки кандидатуры премьера. В частности, расширив состав коалиции, чтобы новые подписи под коалиционным соглашением прибавили ей стабильности. Кроме того, пока состав коалиции не обнародован в “Голосе Украины”, а представление о премьере лежит мертвым грузом в секретариате, есть еще теоретическая возможность изменить саму кандидатуру. Это – если прислушиваться к претензиям Президента в условиях цейтнота, а не спорить с ним.

Собственно, Партия регионов так и действует – путем рекрутирования “перебежчиков”.

Формальная причина этих действий, которые Президент считает подкупом депутатов, - попытка обеспечить коалиции стабильность, которую нельзя гарантировать прежде всего из-за проблем в одной из фракций, – СПУ. Ведь индивидуальный отзыв подписей – это универсальный механизм для прекращения деятельности любой коалиции. У социалистов же усилиями Мороза создано много оснований, чтобы не придерживаться партийной дисциплины. Причем речь идет не так об измене Морозом прежним партнерам (хоть это и не улучшает имидж СПУ), как о том, что должность спикера весит слишком много, чтобы лишить СПУ перспектив сохранить некоторые должности в правительстве. А именно это является настоящим краеугольным камнем всего, и ставит под угрозу голосование за кандидатуру премьера от коалиции.

“Рекруты”-перебежчики и должны компенсировать этот “фактор СПУ” в коалиции. А еще они создали прецедент, который отображает механизм возможного расширения коалиции без согласия руководства НУ и БЮТ или для прикрытия такого заговора.

В частности, 11 июля, когда три “помаранчевых” депутата превратились в “сине-белых”, условия для их побега через фронт были созданы искусственно, и точно - как на войне: пока в центре зала заседаний продолжалась драка, - троица спокойно голосовала на флангах в интересах антикризисной коалиции. Потом господ Волкова, Заплатинского и Зубика с позором вычистили из “Нашей Украины” и БЮТ, не лишив мандатов... В целом эксперимент по “делегированию” в коалицию своих людей у “помаранчевых” прошел успешно.

Вот только цель массового использования этого механизма нынешняя коалиция не может громко задекларировать, поскольку “рекруты” оказываются в коалиции без каких-либо приличных перспектив. Разве что, говорят знатоки, сама причастность к правящей коалиции повышает их лоббистскую ценность... Но речь идет именно о правящей коалиции, а приостановка утверждения премьером Януковича тормозит и мотивированное таким способом “рекрутирование” в коалицию.

Поэтому следующий шаг – распределение комитетов. Численность и функции их уже утверждены, осталось дождаться, как их поделят: между до сих пор не признанной легитимной коалицией и до сих пор не определенной оппозицией, или по регламенту – пропорционально численности фракций... Здесь, казалось бы, для “перебежчиков” искушение: добавь численно к фракциям коалиции – и получи вознаграждение даже должностью в комитете. Но нет, даже за подпись под коалицией, пока тебя не выгнали из предыдущей фракции, - в другую не вступишь, а следовательно, и права на комитет не получишь... Одно слово, машина расширения коалиции несовершенна.

Плюс ловушка для коалиции в том, что когда фракции “Нашей Украины” и БЮТ в знак протеста не предоставят своих кандидатов в комитеты, - коалиция может на собственное усмотрение разделить их, опять в нарушение регламента. Следующий административный иск в который раз и окончательно затормозит перспективу внесения до 25 июля кандидатуры Януковича на должность премьера...

Мороз – главный лоббист “Нашей Украины”? Следовательно, выходит, что кандидатура Виктора Януковича от антикризисной коалиции как-то не усиливает привлекательности этого образования, а совсем наоборот. И даже больше: именно существование кандидатуры Януковича становится реальной угрозой нарушения сроков формирования правительства и фактором роспуска парламента...

Поэтому последний спасительный шаг для нынешнего парламента - вовлечь в антикризисную коалицию “Нашу Украину” с выполнением всех ее требований. Всех, - ведь НСНУ уже объявила о подготовке к досрочным выборам и о невходе в коалицию, поэтому чтобы нарушить это решение, “предложения, от которых нельзя отказаться”, должны быть действительно чрезвычайными.

Наиболее интересно то, что лоббирует это “широкое коалиционирование” с “Нашей Украиной” не кто иной, как спикер Мороз. Правда при этом он твердит о “пользе для общества” и “единство страны”, что уже набило оскомину. То есть аргументов – никаких.

Вместо этого хорошо просматривает страх перед немедленными досрочными выборами - больший, чем даже перспектива потерять должность спикера, если уже “Наша Украина” будет требовать за соединение с ПР и коммунистами все и сразу. И в самом деле: если, сохранив парламент и отодвинув выборы, Мороз еще имеет шанс побороться и за спикерство, и за партию, то на выборах потеряет и то и другое окончательно...

Однако даже если представить, что усилия Мороза по привлечению “Нашей Украины” увенчаются успехом в процессе переговоров, то как сложится с реализацией процедур такого “объединения”, представить трудно.

Должна ли коалиция отозвать представление Президенту о премьере Януковиче? Будет ли считаться представление, как и представление на Тимошенко, нелегитимным, из-за изменения формата коалиции? А как именно изменять формат? “Наша Украина” должна пересмотреть решение политсовета и проситься в коалицию с коммунистами, а там уже выставлять условие о кандидатуре премьера?

Так не получается: по количественному показателю ПР в любом случае обладает первенством... Следовательно, как уже поговаривают в кулуарах, речь идет лишь о замене Януковича на того же Азарова. Но какие формальные мотивы у ПР для этой замены?

Так что даром Тимошенко опять обвиняет “Нашу Украину” в измене: если бы даже та и хотела, то не имеет средств...

В противовес БЮТ сегодня члены Партии регионов демонстрируют полное нежелание идти на досрочные выборы. Они уже не только не предлагают (вместе с БЮТ) повысить проходной барьер, но и ищут - как перетрактовать норму об отсчете 60 дней на формирование правительства.

Большой юрист Кивалов даже предложил не считать отставкой то, что предыдущее правительство сложило полномочия перед новым парламентом... Неужели трижды в отставке Ехануров нуждается еще и в четвертой отставке? Бред... Но симптом явный: ПР не хочет на выборы...

Чего ожидать от Президента Собственно, здесь и наступает тот ключевой момент, предусмотренный Конституцией, когда последнее слово должен сказать Президент. Он может воспользоваться своим правом оценивать кандидатуру премьера и как-то изменять ее. Правда, нигде в законодательстве нет ни одного намека на способ возвращения в парламент “не той” фамилии, которая была подана ему от коалиции.

Но Ющенко уже предпринял первый шаг, заявив о политической нецелесообразности досрочных выборов из-за того, что они не изменят расклада сил. Второй шаг – оценка Януковича как фигуры “конфронтационной”.

Следовательно, похоже, следует ожидать и следующего самостоятельного шага Президента на сохранение парламента - выдвижение кандидатуры премьера, который все-таки будет, вопреки даже каким-то коалиционным соглашениям, поддержан при голосовании. Как прогнозировал когда-то Юрий Єхануров: на 58–59-й день Президент внесет...

Легитимность этого шага, возможно, потом будет выяснять суд, не исключено, даже Конституционный. Но если проголосует подавляющее большинство депутатов, - Президент, пользуясь в настоящее время модной аргументацией, скажет, что объединил Украину, а потому взял на себя ответственность... И также не исключено, что желающих оспаривать действия Президента не найдется.

Между прочим, и в КС, если он таки возобновит свою работу, этот вопрос будет не первым. А, рассмотрев текст измененной Конституции, КС, возможно, решит, что как гарант Президент имел право таким способом поддерживать стабильность.

Ну, а если признает такое представление нелегитимным – тогда парламент и пойдет на досрочные выборы... И уже новый состав ВР, если справится из коалиционированием, будет определять степень вины Президента.

Между прочим, есть в Конституции относительно роспуска парламента такая норма, как предварительные консультации со спикером. Что там и к чему и какие могут возникнуть предложения в результате этих консультаций – неизвестно. Понятно лишь, что речь идет о каком-то нестандартном ходе относительно сохранения ВР...

В любом случае ставить точку и завершать паузу придется Президенту, от которого все ожидают решительных шагов. И какой-то он все таки сделает.

Ирина Погорелова