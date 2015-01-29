За решение ПАСЕ проголосовали все украинцы. Против - Азербайджан, Армения, Сербия, Турция
00:28, 29 января 2015Политика
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Украинская делегация в полном составе поддержала решение о лишении России права голоса в ПАСЕ, за проголосовала и оппозиционерка Юлия Левочкина, которая до того, во время дебатов, воздержалась от критики РФ.
Украинская делегация в полном составе поддержала решение о лишении России права голоса в ПАСЕ / echrblog.blogspot.com
Об этом свидетельствуют данные персонального голосования на сайте ПАСЕ, пишет Украинская правда.
Результаты голосования имели четко выраженное национальное распределение.
Против этого решения единогласно выступили делегации Азербайджана, Армении, Кипра, Сербии, а также большая часть австрийцев, швейцарцев, голландцев, хорватов и турок.
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Россияне по правилам ПАСЕ не имели права голосовать, поскольку резолюция касается их страны.
Поправку о лишении России права голоса поддержали 148 депутатов, 64 были против. По резолюции в целом - 160 голосов за, 42 против.
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