За решение ПАСЕ проголосовали все украинцы. Против - Азербайджан, Армения, Сербия, Турция

00:28, 29 января 2015
Политика
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Украинская делегация в полном составе поддержала решение о лишении России права голоса в ПАСЕ, за проголосовала и оппозиционерка Юлия Левочкина, которая до того, во время дебатов, воздержалась от критики РФ.

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Об этом свидетельствуют данные персонального голосования на сайте ПАСЕ, пишет Украинская правда.

Результаты голосования имели четко выраженное национальное распределение.

Против этого решения единогласно выступили делегации Азербайджана, Армении, Кипра, Сербии, а также большая часть австрийцев, швейцарцев, голландцев, хорватов и турок.

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Россияне по правилам ПАСЕ не имели права голосовать, поскольку резолюция касается их страны.

Поправку о лишении России права голоса поддержали 148 депутатов, 64 были против. По резолюции в целом - 160 голосов за, 42 против.

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