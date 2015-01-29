За решение ПАСЕ проголосовали все украинцы. Против - Азербайджан, Армения, Сербия, Турция

Об этом свидетельствуют данные персонального голосования на сайте ПАСЕ, пишет Украинская правда.

Результаты голосования имели четко выраженное национальное распределение.

Против этого решения единогласно выступили делегации Азербайджана, Армении, Кипра, Сербии, а также большая часть австрийцев, швейцарцев, голландцев, хорватов и турок.

Читайте такжеРоссию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля

Россияне по правилам ПАСЕ не имели права голосовать, поскольку резолюция касается их страны.

Поправку о лишении России права голоса поддержали 148 депутатов, 64 были против. По резолюции в целом - 160 голосов за, 42 против.