Чтобы признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, нужны аргументы - МИД Литвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, признание "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями должно быть не только политическим шагом или политическим решением, оно должно быть мотивированным и аргументированным в правовом поле.

"Следовательно, признание или нет какой-либо группировки или какой-то силы, или какой-то территории, которой обладает, скажем так, определенная группа, террористической организацией - для этого должны быть аргументы. Я знаю, что мы идем этим путем, и мы об этом неоднократно говорили с руководством Украины, должны быть не только политические решения, но и решения судов", - сказал Линкявичус, отвечая на вопрос УНИАН.

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По его мнению, "мы это можем сделать, и я думаю, что сделаем".

Как сказал Линкявичус, все зависит от украинской власти. "Главное признание этих организаций террористическими, имею в виду факты и аргументы, это самое главное", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признание Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.