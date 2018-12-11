Крымский мост должен быть уничтожен - нардеп-"радикал" (видео)

Депутат уверен, что Крымский мост должен быть уничтожен.

Построенный Россией без разрешения Украины Крымский мост необходимо уничтожить. Ведь РФ использует его в качестве военного объекта, мешая свободному сообщению между Черным и Азовским морями.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он подчеркнул, что Крымский мост – это не просто вражеская транспортная инфраструктура.

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"Это врата из Черного моря в Азовское. Я уверен, что Крымский мост должен быть уничтожен. Как объект, разрешения на строительство которого украинское государство не давало", – добавил Мосийчук.

Он напомнил, что во время захвата украинских боевых кораблей ВМСУ Россия использовала Крымский мост для блокирования пути судам Украины.

"Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие", – подытожил депутат.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ссылаясь на результаты космической съемки, сообщало, что строящийся оккупантами Крымский мост смещается.