Агрессия РФ и борьба с коррупцией: Европарламент готовится принять резолюцию по Украине

По мнению Европарламента Россия хочет превратить Азовское море во «внутреннее озеро» и сделать из него исключительную военную зону.

Во вторник, 11 декабря, Европарламент на последнем в 2018 году пленарном заседании в Страсбурге проведет дебаты относительно доклада о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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В среду евродепутаты проголосуют соответствующую резолюцию, в основу которой положен указанный доклад. Автор документа - друг Украины, немецкий депутат Михаэль Галер.

По мнению Европарламента Россия хочет превратить Азовское море во «внутреннее озеро» и сделать из него исключительную военную зону. Об этом говорится в предлагаемых поправках к резолюции ЕП.

«Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что этот случай может представлять собой попытку лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в российское «внутреннее озеро», сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины», — говорится в документе Европарламента.

«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлевские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», — говорится в документе.

Кроме того, в ЕП в очередной раз призывают страны — члены ЕС ввести новые санкции в отношении России, если украинские моряки не будут освобождены, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время, среди главных проблемных вопросов автор доклада по Украине и комитет ЕП по иностранным делам отмечают обеспокоенность относительно эффективности применения законодательства и деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, завершении реформы децентрализации, недостаточности усилий по деолигархизации и в сфере приватизации.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".