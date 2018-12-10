"Не будет танцевать с Путиным": эксперт спрогнозировала, какой будет политика преемницы Меркель

По мнению эксперта-международника, стоит ожидать, что Крамп-Карренбауер будет как минимум не хуже Ангелы Меркель понимать те проблемы и вызовы, которые стоят сегодня между Украиной и Россией.

Избрание новым главой правящей партии Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер дает Украине надежду на изменение отношений Берлина и Кремля.

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Такое мнение высказал эксперт-международник Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По ее словам, Крамп-Карренбауер точно не будет танцевать с Путиным на ее свадьбе, как министр иностранных дел Австрии.

"Как мы понимаем, именно так Меркель хотела пойти. И она это сделала. И то, что сегодня она остается канцлером, и я надеюсь, что до 2021 года ничего не изменится, и то, что ее преемница именно такая, какая она есть, — это дает нам осторожную надежду", — сказала Верещук.

По ее мнению, стоит ожидать, что Крамп-Карренбауер будет как минимум не хуже Ангелы Меркель понимать те проблемы и вызовы, которые стоят сегодня между Украиной и Россией.