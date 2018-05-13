Украинские демократические реформы оказались под сомнением

Помаранчевые – в растерянности, по крайней мере в данный момент, тогда как политический „каток” в Украине, кажется, настроен „переехать” некоторые результаты демократического восстания 2004 года и порывисто вернуть назад, на место „водителя” страны контролируемого Москвой политического деятеля Виктора Януковича.

После недели диких сюрпризов в Верховной Раде, которая насчитывает 450 депутатов, Партия регионов господина Януковича объявила во вторник, что она сформировала новую „антикризисную коалицию”, которая удерживает четкое большинство с запасом в 12 мандатов, вместе с коммунистами и бывшими союзниками „помаранчевых” – социалистами. Александр Мороз, лидер социалистов, объявил, что он подал кандидатуру Януковича Президенту Виктору Ющенко как выбор коалиции на должность премьер-министра. Господин Мороз „дезертировал” на прошлой неделе из помаранчевой коалиции и был вследствие этого избран спикером парламента при поддержке Партии регионов.

Свидетели говорят, что непримиримо разделенная Рада в выпусках новостей напоминает „столпотворение”: кулачные драки, сердитые крики и по крайней мере одна попытка штурма подиума.

„Это действительно менее всего ожидаемый итог трехмесячного политического кризиса в Украине”, - говорит Александр Сушко, эксперт независимого Института евроатлантической интеграции в Киеве. „Это значит, что силы Януковича доказали, что они хорошо организованы и дисциплинированы, в отличии от демократов, и они имеют преимущество в сложной коалиционной игре”.

Для господина Ющенко выбор является жестким. У него есть теперь 15 дней, чтобы принять возглавляемое Януковичем правительство, или же воспользоваться своими конституционными полномочиями роспуска парламента и объявить новые выборы. В своем телевизионном выступлении в понедельник устало выглядевший Ющенко сказал, что он никогда не согласится на правительство, которое пыталось бы развернуть стратегический курс на членство в НАТО и экономическую интеграцию с Европейским Союзом. „Я твердо объявляю и буду выходить из позиции, что внутри- и внешнеполитический курс будет неизменным. Я ожидаю, что это требование будет отображено в деятельности будущей колаиции”,- сказал он.

Янукович, властной базой которого является сильно русифицированная Восточная Украина, противостоит присоединению к НАТО и отдает преимущество углублению экономической интеграции с Россией. Улучшение отношений с Москвой будет главным приоритетом его правительства, сказал он правительственному российскому агентству РИА-Новости в понедельник. „Мы не имеем сомнений, что тональность наших отношений должна быть изменена, и мы можем все исправить до того, как мы достигнем точки невозвращения”, - сказал Янукович.

Мартовские выборы, которые прошли в тяжелой борьбе, имели следствием раскол парламента. Партия регионов смогла создать наибольшую фракцию на 186 мест. Две главные помаранчевые силы достигли определенного успеха, но им не хватило голосов для формирования объединенного большинства. Блок Юлии Тимошенко получил 129 мест, а „Наша Украина” Ющенко – 81. Это позволило социалистам с их 33 голосами и коммунистам (21) удерживать баланс сил.

Через почти три месяца торгов помаранчевые партии объявили две недели назад о создании своей собственной коалиции, которая должна была повернуть госпожу Тимошенко на работу премьер-министра. Она была отправлена в отставку Ющенко в сентября прошлого года после взаимных обвинений в коррупции.

Близкий союзник Ющенко Петр Порошенко должен был быть избранным на влиятельный пост спикера парламента. Но соглашение было „сожжено” на прошлой неделе, когда Мороз перебросил своих социалистов на сторону Януковича, завоевав для себя должность спикера.

„Амбиции Мороза похоронили помаранчевую коалицию”, - говорит Александр Чекмишев, заместитель директора Института журналистики в Киеве. „Но многие люди, включая лагерь Ющенко, никогда не хотели опять увидеть Тимошенко в должности премьер-министра. События теперь могут пойти в разных направлениях”.

Многие украинцы осуждают Ющенко за несостоятельность построить правящую коалицию, которая бы его поддерживала. „Ющенко продемонстрировал нехватку практического лидерства и он потерял свою репутацию успешного менеджера”, - говорит господин Сушко. „Он имел много времени и возможности, но все это развалилось. Сейчас он в ситуации не-победы”.

„Если он призовет к новым выборам, его партия вероятно проигрывает намного больше Тимошенко. Но если он поддержит красно-синюю коалицию Януковича, это навредит международной репутации Украины и перспективе наших реформ”, - продолжает он.

Обозленная Тимошенко назвала социалистов „изменниками” за то, что те оставили помаранчевый лагерь, а новую коалицию – „государственным переворотом”. Пламенная популистка, которая стояла рядом с Ющенко во время всей помаранчевой революции, теперь торопит новые выборы.

„Верховная Рада, поскольку она предала свои обещания народу, является нелегитимной”, - сказала Тимошенко в понедельник в выступлении по телевидению. „Мы либо сами станем коалицией, либо, если закон позволяет это, мы решительно выступим за проведение досрочных выборов”.

Внезапное появление пророссийской коалиции – приятная новость для Москвы, где президент Владимир Путин готовится приветствовать лидеров „большой восьмерки” на саммите в Санкт-Петербурге.

„Эта новость даст Путину большой подъем непосредственно перед саммитом G-8”, - говорит Алексей Мухин, директор независимого Центра политической информации в Москве.

„Путин всегда раздражался из-за поддержки, которую западные лидеры предоставляли помаранчевой революции, а теперь он может сказать им: „видите, как неправильно вы поняли положение вещей в Украине”, - говорит он.

Фред Вейр, Крисчен Сайенс Монитор

С английского перевел Николай Писарчук