17 «киборгов» пропали без вести – депутат
19:01, 27 января 2015Политика
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17 украинских военнослужащих-защитников Донецкого аэропорта пропали без вести.
Родные уверены, что они до сих пор в аэропорту / facebook.com/sergei.loiko
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Каплин.
"Сегодня после заседания Рады ко мне подошли родственники киборгов. По их словам, около 17 наших солдат пропали без вести. Их нет ни среди 200-тых, ни среди 300-тых, ни в списках пленных. Их родные уверены, что они до сих пор в аэропорту - под завалами, в подземных помещениях", - сообщил Каплин.
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Вместе с тем депутат отметил, что "слушая этих людей, я еще раз убедился, что не зря зарегистрировал проект постановления о создании следственной комиссии ВРУ, которая бы расследовала действия руководства АТО, которые привели к трагедии".
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