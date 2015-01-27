17 «киборгов» пропали без вести – депутат

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Каплин.

"Сегодня после заседания Рады ко мне подошли родственники киборгов. По их словам, около 17 наших солдат пропали без вести. Их нет ни среди 200-тых, ни среди 300-тых, ни в списках пленных. Их родные уверены, что они до сих пор в аэропорту - под завалами, в подземных помещениях", - сообщил Каплин.

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Вместе с тем депутат отметил, что "слушая этих людей, я еще раз убедился, что не зря зарегистрировал проект постановления о создании следственной комиссии ВРУ, которая бы расследовала действия руководства АТО, которые привели к трагедии".