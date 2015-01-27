В АП опровергли заявление Генштаба о проблемах мобилизации на Западной Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов.

Представитель Генштаба “привел примеры”, сказал Таранов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли в западных областях больше всего случаев уклонения от мобилизации, как об этом утверждал начальник мобилизационного управления Генштаба ВСУ.

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Ранее в Генштабе сообщили, что больше всего случаев уклонения от мобилизации зафиксировано в Закарпатской области, там военнообязанные скрываются за рубежом. Также нередки случаи уклонения от воинской обязанности наблюдают в других западных областях Украины.