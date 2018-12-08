Шевченко призвал Порошенко обменять Медведчука на пленных украинских моряков

Представитель «Украинского объединения патриотов» напомнил, что украинские моряки находятся в плену врага уже почти две недели.

Кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием способствовать аресту Виктора Медведчука и обмену его на пленных во время инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Соответствующее заявление он сделал во время эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

«Арестуйте российского шпиона и кума Путина Медведчука после его очередного возвращения из Москвы! И после справедливого суда над ним за все его преступления против Украины, начиная с процесса над Василием Стусом, после оглашения приговора предложите своему дружку Путину обменять его на наших ребят. И я убежден, что он вам не откажет!», – отметил Александр Шевченко, обращаясь к президенту.

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Представитель «Украинского объединения патриотов» напомнил, что украинские моряки находятся в плену врага уже почти две недели.

«Прошло уже почти две недели, как из-за дикого желания любым путем остаться у власти и дальше грабить украинский народ Порошенко пошел на откровенную провокацию, зная, что для врага не писаны международные правила и законы, и по нашим ребятам будет открыт огонь! Прошло уже почти две недели, как половина Украины находится в военном положении, люди напуганы и дезориентированы, не зная, чего им ждать дальше и каково их будущее», – подчеркнул Александр Шевченко.

Укроповец добавил, что осталось всего две недели для того, чтобы гарант украинской Конституции смог найти причину для продолжения военного положения, а украинцы поняли, какую ошибку совершили, доверив высший государственный пост человеку без совести и принципов.

«Остановитесь и прекратите пренебрегать и разбрасываться жизнью украинских солдат и разрушать их семьи! Сделайте все, чтобы вернуть наших моряков домой! – акцентировал Александр Шевченко – Господин Порошенко, смиритесь и спокойно дождитесь суда над собой, не делайте еще больше беды народу Украины!»

Как известно, инцидент в Керченском проливе состоялся 25 ноября. В результате государство-агрессор захватило в плен украинских военнослужащих и боевые корабли. 26 ноября украинский парламент по инициативе президента ввел в отдельных регионах государства военное положение на 30 дней.