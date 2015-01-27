Парубий объяснил, зачем было признавать Россию агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Парубий отметил, что заявление о признании России страной-агрессором имеет политическую оценку.

“Фактически это наш ответ и украинскому обществу, а также ответ зарубежным нашим партнерам, которые очень часто к нам обращаются со словами: “Вы просите от нас, чтобы мы признали Россию страной-агрессором, а сами не признаете”, - сказал Парубий.

Читайте такжеВР признала Россию страной-агрессоромПо его словам, для заявления был найден наиболее оптимальный вариант, хотя рассматривались разные варианты.

“Мы выбрали формат заявления, который опирается на международные документы и фиксирует состояние России агрессором. Этот момент важен не только в политическом плане, но в юридически-правовом плане, потому что ВР проголосовала и своим голосованием определила, что Украина рассматривает Россию как государство-агрессора”, - сказал первый вице-спикер.

Отвечая на вопрос, какие у этого будут юридические последствия, Парубий сказал, что “юридические последствия уже должны создавать международные институты”.

“Наше заявление определяет процедуру рассмотрения на международном уровне, в соответствии с международными уставами, России как страну-агрессора. Поэтому в этом заявлении мы обращаемся отдельным пунктом к международным институтам, чтобы они начали процедуру признания России страной-агрессором. Данное заявление дает старт и начало этому процессу”, - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, в ВР состоялось внеочередное заседание, на котором парламент Украины принял заявление о признание Российской Федерации страной-агрессором и призвал мировое сообщество поддержать это решение.