Комиссия Украина-НАТО 17 декабря обсудит прогресс страны в проведении реформ

В Альянсе призывают Украину продолжать концентрировать внимание на реализации закона о безопасности.

Комиссия Украина-НАТО на уровне постоянных представителей стран-членов и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе 17 декабря обсудит прогресс Украины в процессе проведения реформ в текущем году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников сообщил во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы".

"Через 10 дней, от сегодняшнего дня, послы встретятся в формате Комиссии Украина-НАТО, чтобы обсудить с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции оценку НАТО относительно прогресса Украины в процессе реформ в текущем году", - заявил Винников.

Также он подчеркнул, что принятие Верховной Радой Украины нового закона о безопасности является наиболее существенным достижением в этом году. По его убеждению, надлежащее внедрение этого закона должно приблизить украинский сектор безопасности и обороны к евроатлантическим стандартам и принципам.

Вместе с тем он напомнил, что этот закон закладывает основу для реформирования Службы безопасности Украины, которая должна быть лишена возможности проведения антикоррупционных расследований и расследований в отношении других правоохранительных органов. Также закон предусматривает учреждение беспрецедентного демократического надзора за правоохранительными органами с особыми полномочиями и создает импульс для реформирования сферы оборонной промышленности.

"Мы призываем Украину сосредоточиться на полном воплощении этого базового закона путем своевременной разработки, утверждения и внедрения связанных последующих законодательных актов", - отметил Винников.

В этой связи он заявил, что Альянс продолжит оказывать консультативную помощь Украине в этом процессе.

Однако, по его словам, в 2018 году советники НАТО отмечают важный прогресс в нескольких направлениях в рамках реформы оборонного сектора и, в частности, в развитии военнослужащих сержантского состава, оборонного планирования, боеспособности, и особенно, когда речь идет о специальных операциях, а также о направлении медицинской логистики.

При этом посол напомнил, что ключевым инструментом в реализации реформ в Украине являются Годовые национальные программы сотрудничества Украины с НАТО.

"В этом году мы стали свидетелями некоторых важных шагов, предпринятых Украиной, чтобы сделать этот инструмент - годовые национальные программы - более эффективным. Новое руководство для развития ГНП было принято несколько месяцев назад президентом для того, чтобы цели реформ были более определенными, более последовательно согласованными и лучше профинансированными, и также, чтобы прогресс на пути к этим целям можно было оценивать", - отметил Винников.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с требованиями закона о нацбезопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо. 13 октября Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с воинской службы. В то же время президент сообщил, что Полторак продолжит осуществлять руководство Министерством обороны в статусе гражданского министра. Порошенко прогнозирует, что в соответствии с законом о нацбезопасности, все руководство Министерства обороны до конца 2018 будет гражданским.