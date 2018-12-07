Кость Бондаренко презентовал результаты исследования новой социологии

По мнению эксперта, Бойко – единственный из украинских политиков, который не передавал свой рейтинг политической силе, а подпитывался за счет политической силы.

На оппозиционном фланге можно наблюдать интересную тенденцию взаимных перетоков голосов: Юрий Бойко, еще вчера претендовавший на роль единого лидера от оппозиции, начинает терять свой электорат, который плавно перетекает к Александру Вилкулу.

Об этом в аналитическом материалле для Обозревателя пишет политолог Кость Бондаренко.

По мнению эксперта, интересно, что Бойко – единственный из украинских политиков, который не передавал свой рейтинг политической силе, а подпитывался за счет политической силы: на президентских выборах 2014 года за Юрия Бойко проголосовали 0,19% избирателей, но, став сопредседателем партии "Оппозиционный блок", Бойко практически сразу же получил стартовый рейтинг на уровне около 10%. «Уйдя из "Оппозиционного блока", Бойко за считанные недели уронил рейтинг до 4,6%, при этом начал расти рейтинг у представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула (3,1% общий результат, 4,5% от определившихся) – это при том, что Вилкул еще не сделал заявление о своем выдвижении», отмечает политолог.

«Продолжаем наблюдать и информировать дальше. В ближайшее время мы с исполнителями данного исследования – молодой и амбициозной социологической группой – выступим с более глубоким отчетом, учитывая и те тенденции, которые прослеживаются на фоне введения военного положения в стране, страстей вокруг Томоса и некоторых прогнозируемых политических скандалов», подытожил эксперт.