Кто станет следующим мэром Киева?

Верховная Рада проголосовала за досрочные выборы мэра Киева. Есть ли шанс обжаловать это решение в судах? Каковы шансы на победу новых кандидатов на должность мэра и возможно ли повторное переизбрание Черновецкого? Напомним, что в списке вероятных претендентов министр внутренних дел Юрий Луценко, депутат Киевсовета Виталий Кличко, народные депутаты Николай Томенко (БЮТ), Виктор Пилипишин (Блок Литвина), Михаил Поживанов (БЮТ). Будет ли лучше Черновецкого следующий мэр? Какова будет предвыборная кампания в столице? Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

Михаил Погребинский, Центр политических исследований и конфликтологии:

ТИМОШЕНКО НУЖЕН ПЛАЦДАРМ В ГОРОДЕ - И ТОМЕНКО УСТРАИВАЕТ ЕЕ БОЛЬШЕ ДРУГИХ...

Судя по тому, как вяло вели себя те, кто не поддерживал постановление за досрочные выборы, становится очевидным, что никому Леонид Михайлович не нужен, кроме узкого круга лиц, которые как-то с ним связаны (Довгий, еще там кто-то). Есть люди, которые поддерживали закон и соблюдение процедуры по принципиальным политическим соображениям (это – Анатолий Матвиенко или Олесь Доний), но они не станут воевать. И Президент, хотя мэр его устраивал, не будет за него воевать при нынешних обстоятельствах. Он скорее попробует принять участие в поиске кандидатуры, которая бы его устроила. Хотя юридических оснований обжаловать это решение достаточно, но мне кажется, что эта страница пролистана. У нас же неправовое государство. Если бы за Черновецким стояли серьезные политические силы, еще можно было побороться. Но за ним таких сил нет.

Все упомянутые вами кандидаты на должность мэра могут победить, могут не победить, их рейтинги до 15 процентов. Вероятен такой вариант победы, как Путин - Медведев. Это значит, что Тимошенко выбирает себе кандидатуру и проводит выборы, так сказать, в паре. «Голосуя за Томенко, вы голосуете за меня». Тогда этот человек получит существенную, не меньше, чем процентов двадцать, “прибавку” к рейтингу. Томенко, имеющий там пять-шесть процентов, в таком случае сразу же получает преимущество, и может рассчитывать на двадцать пять процентов. Сильной кандидатуры нет. Я считаю, что это неправильно, что политики у нас будут претендовать на должность мэра - лучше, чтобы это был управленец. Но Тимошенко нужен плацдарм в городе. И Томенко устраивает ее больше других. Он может не устроить Ющенко, но если Президент смирится, то у Томенко есть шанс. Шансов ему в глазах лидера БЮТ добавляет то, что у него плохие отношения с Президентом. А это один из критериев, на чьей стороне будет мэр Киева во время борьбы за президентское кресло.

Рейтинг Черновецкого может вернуться на свою отметку около 20 процентов. Это, возможно, но поскольку за ним нет влиятельной силы, которую бы поддерживали в столице, шансов немного.

Конечно, я не поддерживаю тезис, что любой кандидат лучше Черновецкого. Мы только тогда узнаем, что может быть хуже, когда станет хуже. Это, если перестанет ходить транспорт, если прекратят вывозить мусор. Кроме того, Черновецкий при всех своих странностях... Странным может быть кто угодно: Президент у нас странный человек, Омельченко, если кто знает близко, также в некоторых моментах очень странный. Но никто не будет отрицать, что Черновецкий выдающийся менеджер. И он создал мощную компанию “Правэкс”.

Будущая избирательная кампания не будет идеологической. У нас обычно все кампании идеологизируются. В этот раз будут браться обязательства, на которые есть запрос у киевлян. Это и сверхплотная застройка центра, его перегруженность, строительство бизнес-центров вместо финансирования строительства транспортных развязок. Потому что город задыхается, так больше невозможно. Кстати, большинство участков, за которые обвиняют Черновецкого, проданы еще при Омельченко. Я не исключаю шансов для него, но они очень невысоки.

Виктору Пилипишину могло бы посчастливиться, но если бы его взяла к себе Тимошенко. В профессиональном отношении он сильнее всех упомянутых кандидатов. Но он выбрал не тот список. Если бы он пошел со своими деньгами к Юле раньше, то она могла бы сделать ставку на него. А теперь вряд ли она захочет поделиться из Литвиным властью в Киеве.

Дмитрий Выдрин, политолог:

ШАНСОВ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ У ЧЕРНОВЕЦКОГО НЕТ...

Я еще в начале года говорил, что будут досрочные выборы, в том числе и в местные советы. Поэтому мне как-то неудобно отказываться от своего прогноза. Выборы будут, в этом нет сомнения. Я думаю, что эти выборы дают старт, и мы увидим целую серию выборов, которые закончатся досрочными выборами в парламент. Что касается успеха кандидатов, то я регулярно просматриваю мониторинг социологов, и вижу, что сейчас с большим отрывом идет Кличко. Юлия Тимошенко не любит лишней работы: для чего ей раскручивать нового человека, если чужого человека можно сделать своим. Она будет пытаться не искать своего, а сделать своим Кличко.

Думаю, что шансов переизбраться у Черновецкого нет. Осенью прошлого года, когда у него было оживление рейтинга, ему следовало самому инициировать досрочные выборы. Пройти так называемую вторичную инициацию по методике Саакашвили. Сейчас его рейтинг валится, и шансов практически нет.

Что касается хода самой избирательной кампании, то сейчас большинство политических сил перешли к технологии простых лозунгов. Поэтому, это будет борьба простых лозунгов, кто-то будет обещать дороги, кто-то - пайки, кто-то - льготы для пенсионеров. Это будет не борьба содержаний, это будет борьба обещаний. Время людей, провозглашавших создание новой инфраструктуры, новой культурной среды, столичной атмосферы, еще не пришло. Будут обещать все и сразу. Будут обещать снизить тарифы, не поднимать цены на метро и все такое. Любой мэр хотя бы на первом этапе будет лучше Черновецкого, а дальше все будет зависеть от него и от его команды.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра политических и прикладных исследование “Пента”:

Я НЕ ИСКЛЮЧАЮ СУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ЭТОГО РЕШЕНИЯ...

Это первый такой прецедент. Насколько будут выдержаны процессуальные нормы? Ведь должны быть судебные решения, на основании которых принимаются решения о перевыборах. Я оставляю процент вероятности на борьбу по судебной линии. Черновецкий попытается взять реванш, но, скорее всего, выборы состоятся.

Из всех упомянутых вами кандидатов публично заявил о своих амбициях лишь Поживанов. Он пропагандирует свою кандидатуру, но в БЮТ много людей, которые против него. Насколько я знаю, его не поддерживает киевская городская организация БЮТ. С остальными кандидатами – вопрос открытый. Но однозначно, что этот вопрос будет решен если не в ближайшие дни, то в течение недели.

У Черновецкого есть шанс переизбраться, если будет несколько кандидатов от БЮТ и не будет понятно, кого поддерживает Тимошенко. Ну есть у него 12 процентов, и есть ресурс для расширения своей электоральной базы.

Кампания будет жесткой и стремительной. Главная ось кампании: “за” или “против” Черновецкого. Если будет единый кандидат от коалиции, тогда шансы этого кандидата очень велики. Если кандидатов будет несколько, то нынешний мэр попытается спровоцировать грызню между своими соперниками.

Опрашивала Маша Мищенко