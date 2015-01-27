Депутаты предложили отменить люстрацию военных

Законопроект зарегистрировали народные депутаты Украины Андрей Тетерук, Андрей Левус (оба из фракции партии «Народный фронт») и Павел Кишкарь (фракция партии «Самопомич»).

В пояснительной записке к документу сказано, что применение такого запрещения к некоторым лицам высшего офицерского состава «может негативно повлиять на обеспечение обороноспособности государства».

Проектом закона предусматривается, что министр внутренних дел Украины, министр обороны Украины, председатель Службы безопасности Украины и руководители других воинских формирований имеют право вносить мотивированное ходатайство президенту Украины, который является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины, о неприменении к лицам высшего офицерского состава, которые занимают (занимали) должности в органах внутренних дел, СБУ, Минобороны, Вооруженных силах и других образованных в соответствии с законами воинских формированиях, запрета занимать должности, относительно которых осуществляются меры по очистке власти (люстрации).

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Такое ходатайство, согласно проекту закона, может быть внесено также относительно лиц высшего офицерского состава, которые были уволены с занимаемых должностей в органах внутренних дел, СБУ, Министерстве обороны, Вооруженных силах и других образованных в соответствии с законами воинских формированиях, и к которым применены запреты, определенные частями третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины «Об очистке власти».

Согласно проекту закона, по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства президент Украины принимает решение. В случае удовлетворения соответствующего ходатайства, лицо считается таким, к которому не применяются запреты, определенные частями третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины «Об очистке власти».

В свою очередь, представители общественного объединения "Люстрационный комитет" на своей странице в Facebook резкораскритиковали этот документ и призвали Раду не голосовать за него. По их мнению, отмена люстрации в отношении высших военных и силовиков может быть оправданной, но принимать такое решение должна только Верховная Рада, а не единолично президент.