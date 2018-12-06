День ВСУ: Порошенко призвал молодежь к поступлению на военную службу по контракту

Президент убежден, что ВСУ и дальше надежно будет стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Вооруженных сил Украины призвал молодежь к поступлению на военную службу по контракту.

В своем поздравлении военнослужащих, работников и ветеранов с Днем ВСУ, обнародованном пресс-службой главы государства, Порошенко отмечает, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость защитников родной земли.

«Украина гордится своим войском и доверяет ему. Наши боеспособные Вооруженные силы - это достижение и заслуга миллионов украинцев-патриотов, которые сделали невероятное - построили армию и остановили агрессора. Ежедневно, опираясь на всенародную поддержку, растет выучка украинских воинов, которые с оружием в руках обеспечивают мир и спокойствие украинских граждан», - говорится в поздравлении.

Читайте такжеВ Украине все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы

«В этот сложное для нашей истории время считаю важным обратиться к молодежи Украины с призывом: «Выполни свой гражданский долг! Защити Украину! Получи необходимые военные навыки и умения для защиты нашего государства! Поступи на военную службу по контракту», - заявил Порошенко.

От имени украинского народа президент выразил искреннюю благодарность всем, кто уже носит «гордое звание» - военнослужащий ВСУ, за добросовестное выполнение воинского долга, отвагу, героизм и самопожертвование, которые они ежедневно демонстрируют в войне с российским оккупантом.

«Светлая память героям, отдавшим свою жизнь за Украину. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и будет служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству», - добавил глава государства.

Порошенко убежден, что ВСУ и дальше надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины, а высокое профессиональное мастерство украинских воинов в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем оставаться мощным гарантом обороноспособности государства.

Президент пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, мирного неба и непоколебимой веры в победу.