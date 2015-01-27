Рада во вторник может признать Россию агрессором - нардеп

Об этом сообщил руководитель фракции БПП Юрий Луценко в эфире ICTV, пишет Украинская правда.

"На совещании президента (в понедельник) в первую очередь речь шла о реакции не только силовых ведомств, что делается и будет сделано, но и реакцию украинского парламента", - сказал депутат.

"Думаю, что смогу ответить за все фракции коалиции и завтра мы примем согласованное с президентом, премьер-министром и руководством парламента заявление о факте российской агрессии на территорию Украинского государства", - добавил он.

"Думаю, что завтра в заявлении будет обращение к парламентам мира оказать военно-техническую помощь стране, которая отстаивает не только свою свободу, но и ценности всего свободного мира", - заявил Луценко.

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"Думаю, что в этом заявлении также будет отображено обращение к ООН начать процедуру изменения устава, чтобы вывести РФ из постоянных членов Совета безопасности ООН", - добавил депутат.

"Также завтра будет запущен механизм признания членов " ЛНР" и "ДНР" членами террористических группировок", - отметил Луценко.

Депутат также выступил против введения в Украине военного положения, а также введения миротворческого контингента.