Самой напряженной является ситуация на Дебальцевском направлении - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Российско-террористические войска продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных, наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. В районе н.п. Санжаровка боевики трижды прибегали к штурмовым действиям по поддержке артиллерии и танков. В результате боев противник отброшен назад, наши военнослужащие остаются на своих позициях. Под обстрелы вражеской артиллерии также попали населенные пункты Луганское, Миус, Никишино, Троицкое», - говорится в сообщении.

Близ Донецкого аэропорта не прекращаются обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов Авдеевка, Пески, Гранитное. Основной огонь боевики сосредоточили по позициям ВСУ в районе Марьинки.

Читайте такжеИз-за постоянных обстрелов боевиками Дебальцево гибнут мирные жители, в городе нет света и отопления«Наши военные удерживают свои позиции, одновременно нанося артиллерийские удары по огневым средствам противника», - сообщают в пресс-центре АТО.

На Луганщине артиллерия и реактивные системы залпового огня противника продолжают обстрелы украинских опорных пунктов в районе Станицы Луганской, Счастья, Крымского, Новотошковки. Подразделения ВСУ принимают меры по выявлению позиций огневых средств противника и их нейтрализации.

На Мариупольском направлении наблюдается относительное затишье. В течение дня боевики из минометов трижды открывали огонь по позициям сил АТО в районе Чермалыка и один раз - в направлении Николаевки. Каждый раз украинская артиллерия вела ответный огонь.