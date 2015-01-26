На освобожденных территориях должны быть созданы военно-гражданские администрации - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, сегодня Порошенко проинформировал представителей фракций коалиции в Верховной Раде о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны от 25 января.

Решением СНБО было предложено внести изменения в законодательство об образовании военно-гражданских администраций в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

«Это позволит сегодня решить вопрос отсутствия власти на освобожденных территориях, когда фактически сбежали все избранные депутаты местных советов, которые занимали сепаратистские позиции, совершившие преступления, скрывающиеся от правосудия и думают, что таким образом будут противодействовать украинской власти для восстановления эффективности действий», - отметил глава государства.

«Поэтому предлагается режим, когда до местных выборов будут работать военно-гражданские администрации в районах и городах, которым перейдут все полномочия местного самоуправления до избрания полноправных представительных органов, которые будут действовать после выборов», - сообщил Порошенко.

По его словам, могут назначаться не только военные, но и гражданские люди, которые имеют хозяйственный опыт и могут отвечать за решения безопасности и гуманитарных проблем людей, которые живут на освобожденных территориях.

Порошенко отметил, что во многих городах, которые сильно пострадали от постоянных обстрелов, гуманитарная ситуация очень сложная.

Читайте такжеВоенные провели патриотическую акцию в центре Славянска: раздавали игрушки, наклейки и календарикиВ восточных и южных областях, в частности в Харьковской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях, должна быть усилена охрана важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Премьер-министр Арсений Яценюк, который также присутствовал на встрече, сообщил о решении Кабинета министров по результатам заседания СНБО и на выполнение поручений президента ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. Также решением правительства по всей остальной территории страны повышены режимы реагирования на чрезвычайные ситуации к категории «режимов полной готовности».

Премьер-министр сообщил, что сегодня начата инвентаризация всех объектов гражданской защиты населения. По данным предварительной проверки, которая проводилась в течение последних двух месяцев, половина объектов не готовы к принятию людей. Одну из причин - недостаток финансирования - частично планируется решить за счет резервного фонда госбюджета.

«Главная причина заключается в том, что этим просто никто не занимался в течение последних двадцати лет», - сказал премьер-министр.

На встрече также присутствовали председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, лидеры фракций: партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Радикальной партии Олег Ляшко, партии «Объединение «Самопомич» Олег Березюк, а также первый заместитель председателя партии «Народный Фронт» Андрей Тетерук.