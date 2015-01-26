Обращение генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно Мариуполя

Об этом сообщает штаб-квартира Альянса.

Внеочередное заседание комиссии, созванное по просьбе украинской стороны из-за событий в Украине, в частности в Мариуполе, прошло под председательством Столтенберга.

В выступлении генсек НАТО опроверг заявление Путина о "натовском легионе" в Украине, подтвердил данные о поставках боевикам "сотен единиц" российской техники и рассказал о значимости санкций.

Трансляция выступления, Первый национальный. Событие завершено в 17:14

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