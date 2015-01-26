Лубкивский: все теракты в Украине - это звенья одной цепи

02:44, 26 января 2015
Политика
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Служба безопасности Украины просит украинцев сообщать о подозрительных личностях и предметах.

Joinfo.ua

"Очень много информации мы получаем от общественности и волонтеров. Мы очень рассчитываем на поддержку украинцев. Как только вы видите что-то подозрительное: пакет, людей или странные действия, просим информировать СБУ и милицию", - сказал в эфире "Подробностей недели"  советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 

По словам Лубкивского, все теракты в Украине - это звенья одной цепи.

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"Все теракты и попытки их сделать связаны одной цепью, их устраивают доморощенные предатели. Это попытка дестабилизировать Украину", - сказал советник главы СБУ.

Также, он попросил украинцев не паниковать.

"Позиция простая: я хотел бы всех успокоить, ведь паника и хаос играют на руку врагу", - уверен Лубкивский.

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