Лубкивский: все теракты в Украине - это звенья одной цепи
Служба безопасности Украины просит украинцев сообщать о подозрительных личностях и предметах.
"Очень много информации мы получаем от общественности и волонтеров. Мы очень рассчитываем на поддержку украинцев. Как только вы видите что-то подозрительное: пакет, людей или странные действия, просим информировать СБУ и милицию", - сказал в эфире "Подробностей недели" советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
По словам Лубкивского, все теракты в Украине - это звенья одной цепи.
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"Все теракты и попытки их сделать связаны одной цепью, их устраивают доморощенные предатели. Это попытка дестабилизировать Украину", - сказал советник главы СБУ.
Также, он попросил украинцев не паниковать.
"Позиция простая: я хотел бы всех успокоить, ведь паника и хаос играют на руку врагу", - уверен Лубкивский.