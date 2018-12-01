В Кремле рассказали о последствиях отмены встречи Путина и Трампа

Песков подчеркнул, что на повестке двух стран есть острые вопросы, обсуждение которых не только в интересах России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом «приводит к напряженности».

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Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, «рост напряженности» связан с тем, что «наболевшие вопросы» между двумя странами не обсуждаются.

Он также добавил, что встречу Путина и Трампа можно планировать только при обоюдном настрое.

Песков подчеркнул, что на повестке двух стран есть острые вопросы, обсуждение которых не только в интересах России и США.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным.